Klart: Antonio Conte lämnar Napoli

Han vann Scudetton under sin första säsong.

Nu står det klart att Antonio Conte och Napoli går skilda vägar.

Det meddelar Serie A-klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024/25 som Napoli gjorde klart med Antonio Conte som ny chefstränare för klubben.

Sedan dess har italienaren bland annat vunnit en Scudetto under sin första säsong med klubben och den italienska supercupen, i år.

Efter två år i Neapel står det i dag, torsdag, klart att 56-åringen (tillsammans med hans stab) och Napoli går skilda vägar i samband med att tränarens avtal löper ut.

”Vi vill tacka tränaren och hans ledarstab för deras utmärkta arbete. Vi önskar dem all lycka och framgång i framtiden samt i de kommande utmaningar de kommer att möta i sina karriärer”, skriver Napoli ett i uttalande på sin hemsida.