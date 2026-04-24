AIK förlänger avtalet för Strawberry Arena

AIK kommer att fortsätta spela på Strawberry Arena.

Avtalet med arenaoperatören har förlängts till 2030.

AIK spelade sin första match på Friends Arena 2013 och har sedan dess haft arenan som sin hemmaborg. För knappt två år sedan bytte den namn till Strawberry Arena.

Nu meddelar ”Gnaget” att de blir kvar på Nationalarenan. Avtalet med arenaoperatören, Stockholm Live, har förlängts till och med 2030 och kan förlängas tolv månader med oförändrade villkor.

Strawberry Arena är även det svenska landslagets hemmaplan.