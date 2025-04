AIK meddelar – flera spelare tillbaka i träning

Kristoffer Nordfeldt och Oscar Uddenäs är tillbaka i full träning.

Dessutom närmar sig flera spelare kollektiv träning.

Det meddelar AIK via sin hemsida.

Kristoffer Nordfeldt skadade en av sina vader under uppvärmningen inför AIK:s träningsmatchen mot Öster i mitten av mars. Under måndagens allsvenska premiär mot Gais var målvakten tillbaka mellan stolparna. Därför är det kanske inte märkligt att AIK meddelar att 35-åringen nu är åter i full träning.



En spelare som inte var med i AIK:s premiärmatch var Oscar Uddenäs, 22, som gjorde illa ena benet under en träning den 20:e mars. Även han har återgått till full träning.



På annat håll har spelare som Abdihakim Ali, Benjamin Tiedemann Hansen, Taha Ayari, Kalle Joelsson och Eskil Edh gjort framsteg i sin rehab då de deltar i vissa delar av lagets träningar.



Hela AIK:s trupprapport:



Danilo Al-Saed:

Skadade vänster knä i träningsmatchen mot FC Nordsjälland den 7 februari 2025 och gjorde tio dagar senare ett ingrepp. Den 6 mars gjordes ett nytt ingrepp. Gör nu rehab i gym



Abdihakim Ali:

Skadade höger fot i hemmamatchen mot Djurgården den 21 april 2024 och gjorde ett par dagar senare ett ingrepp. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Taha Ayari:

Skadade korsbandet i vänster knä under ett träningspass på Karlberg den 19 september 2024 och gjorde strax därefter ett ingrepp i knät.Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Filip Benković:

Åter i full träning.



Eskil Edh:

Ådrog sig en stressfraktur i ryggen under slutet av säsongen 2024. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Martin Ellingsen:

Skadade höger fot i bortamatchen mot Kalmar FF den 3 mars 2024. Opererades vecka 9 och gör nu rehab i gym.



Ahmad Faqa:

Åter från landslagsuppdrag.



William Hofvander:

Skadade vänster fot under ett träningspass den 27 januari 2025 och opererades i början av februari. Gör nu rehab i gym.



Kalle Joelsson:

Skadade vänster fot under ett träningspass den 26 mars och gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Kristoffer Nordfeldt:

Åter i full träning.



Charlie Pavey:

Åter från landslagsuppdrag.



Benjamin Tiedemann:

Skadade ljumsken den 18 februari 2025. Opererades vecka 9 och gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Oscar Uddenäs:

Åter i full träning.



Källa: AIK Fotboll