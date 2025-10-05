AIK-stjärnorna missar mötet med Värnamo

Sotirios Papagiannopoulos och Eskil Edh kommer inte att komma till spel för AIK idag.

Stjärnorna saknas i Gnagets trupp inför mötet med IFK Värnamo.

Detta då båda är skadade.

Foto: Bildbyrån

AIK:s uppladdning inför mötet med IFK Värnamo har inte varit optimal.

Sjukdomskaos på träning och flera tongivande spelare som saknats på Karlberg.

Till exempel så fanns inte Eskil Edh, Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen med på träningen i torsdags.

Nu när Gnaget släppt sin trupp står det även klart att Sotirios Papagiannopoulos och Eskil Edh missar dagens match på grund av skador.

Mads Thychosen kommer inte heller komma till spel idag, detta då han är avstängd.

Däremot finns Filip Benkovic, som också missade torsdagens träning, med i truppen för Solnaklubben.