Sedan 2025 ingår AIK i ett samarbetsavtal med ettan-klubben Enköpings SK.

Nu toppar samarbetsklubben serien – men med bara en AIK-spelare i truppen.

– Det finns en förståelse från båda håll om varför det har blivit så här, säger Ali Fares, sportchef i ESK.

Division 1-klubben Enköpings SK har fått en succéstart på säsongen. Efter tre matcher toppar ESK tabellen i ettan norra med full pott, tre segrar av tre möjliga, före bland annat Hammarbys farmarlag HTFF, storsatsande FC Stockholm och anrika Gefle IF.

– Det är en drömstart men vi måste vara ödmjuka och jobba hårt, säger Ali Fares, sportchef i Enköping, till FotbollDirekt.

– Det är bara tre matcher in. Vi har sagt att vi vill bli bättre varje dag och bygga en bra grund i år med en tydligt identitet. Långsiktigt vill vi undvika att hamna i samma sits som förra året, där man blev indragen i en bottenstrid. Samtidigt måste man få passa på att njuta när det går bra, fortsätter klubbtoppen.

Men Enköping är inte vilken ettan-klubb som helst. Förutom att klubben har meriter av allsvenskt spel under tidigt 2000-tal ingår ESK sedan i fjol ett samarbetsavtal med allsvenska AIK. Samarbetet är ett så kallat fotbollsutvecklande föreningssamarbete som innebär att AIK har möjlighet att placera spelare i Enköping i syfte att få kontinuerligt matchspel och erfarenhet, samtidigt som spelarna tillhör ”Gnagets” verksamhet och kan representera klubben i allsvenskan.