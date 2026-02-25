Aldrig aktuellt med Hammarby – bekräftar själv

Kalle Karlsson och Alexander Rubin var vapendragare i Västerås i fyra och ett halvt år.

Men när Karlsson blev huvudtränare i Hammarby var det aldrig aktuellt för Rubin att följa med.

– Då hade jag redan fått frågan om att bli VSK:s huvudtränare och då fanns det ingen tvekan från min sida att tacka ja, säger Rubin till FotbollDirekt.

Efter en tung försäsong med få gjorda mål lossnade det mot AIK i söndags – och det rejält. Tävlingssäsongen kickade i gång med Svenska cupens gruppspelspremiär och VSK visade klass genom att besegra Gnaget på Nationalarenan med 2-0.

Efteråt hyllade VSK:s nummer 10 Jonathan Ring sin tränare Alexander Rubin och menade att saknaden efter föregångaren Kalle Karlsson inte behöver vara så stor.

”Det är kul att han säger det. Jag och Kalle jobbade tätt ihop i VSK från sommaren 2021 och i fyra och ett halvt år framåt så det känns bara naturligt att ta ett större ansvar nu”, svarade Rubin häromdagen.

Karlsson har som bekant lämnat VSK för att ta över efter Kim Hellberg i Hammarby. Redan innan den övergången var presenterad hade Rubin fått huvudansvaret i VSK medan Karlsson tillförordnats rollen som sportchef.

Därför var det heller aldrig aktuellt att Rubin skulle följa med Karlsson när det hela blev klart med Bajen.