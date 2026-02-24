Förvandlingen efter Djurgården – smått sensationellt

Som guldhjälte i Djurgården var han en Arjen Robben-liknande högerytter.

Nu har Jonathan Ring skolats om – till defensiv innermittfältare.

– Men han gör det jättebra, han har en sådan enorm smartness i sitt spel, förklarar VSK:s huvudtränare Alexander Rubin för FotbollDirekt.

När Västerås SK skrällvann borta mot AIK i söndags var Jonathan Ring en av planens bästa spelare.

Många gånger har vi sett honom skjuta in en boll i krysset, så blev det också på Nationalarenan framför Norra stå – och det som gammal Djurgården-spelare.

”Det är alltid kul att göra mål här, det var ett fint mål” sa Ring till FD med ett leende efter 2-0-segern i Svenska cupens första omgång.

Men mycket har hänt sedan cup- och SM-guldet med Djurgården 2018-2019. I Stockholmsklubben minns vi honom som en högerytter med förkärleken att hela tiden vända inåt i planen för att hitta skott med sin vänsterfot, inte helt olikt förre världsspelaren Arjen Robbens patenterade spelstil.

I Västerås är 34-åringen en helt annan spelare.

– Ring bytte position för ett halvår sedan. Nu är han sexa, säger VSK-tränaren Alexander Rubin till FotbollDirekt och utvecklar:

– Även våra erfarna spelare utvecklas. Från en bred högerspelare till sexa (defensiv innermittfältare), men det föll sig rätt naturligt att det blev så.

För att han tappat speed?

– Nej, jag skulle snarare säga att han har en sådan enorm smartness i sitt spel där vi ser hur han påverkar vårt spel centralt i banan, säger Rubin och fortsätter:

– Ofta när man gör en sådan här rockad blir baksidan att spelaren i fråga inte gillar att spela försvarsspel, men han har verkligen visat att han är beredd att göra det jobbet också.

Ring säger själv att tränarrockaden där du ersatt Kalle Karlsson inte märks av, att det är samma som under Kalle. Hur är det att höra det?

– Det är kul att han säger det. Jag och Kalle jobbade tätt ihop i VSK från sommaren 2021 och i fyra och ett halvt år framåt så det känns bara naturligt att ta ett större ansvar nu, avslutar Rubin om rollen att axla Hammarby-flyktande Karlsson.