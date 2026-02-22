Piken efter att ha sänkt AIK framför Norra: ”Alltid kul”

SOLNA. Han vann SM-guld med Djurgården 2019.

Nu skickade Jonathan Ring upp en boll i krysset när Västerås chockade AIK och vann med 2-0 på Nationalarenan.

– Det är alltid kul att göra mål här, säger veteranen med ett leende till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Västerås SK är tillbaka i allsvenskan efter att ha varit nere och vänt i superettan.

Efter comebacken i allsvenskan 2024 efter nästan 30 års frånvaro från högstaserien hoppas nu VSK att sejouren blir mer än ettårig likt för två säsonger sedan.

Jonathan Ring anslöt från Kalmar FF inför förra säsongen och VSK-spelaren med nummer 10 på ryggen har gått från högerytter till sexa – en rejäl omskolning för den bollskicklige 34-åringen.

Men de offensiva takterna sitter onekligen i för framför Norra stå tryckte han upp 2-0 i krysset i Svenska cup-premiären borta mot AIK.

Speciellt för Ring med tanke på sina tre år i Djurgården 2018-2020 där han vann både cupguld och SM-guld som tongivande startspelare.

– Det är alltid kul att göra mål här, det var ett fint mål, säger Ring med ett leende vars fullträff kom precis innan pausvilan.

Tonade ner sitt firande – det gjorde inte Taonsa: ”Missade vad han gjorde”

Kvarten tidigare hade Axel Taonsa nickat in 1-0 och ivorianen firade på ett så pass provokativt sätt framför AIK-publiken att han varnades. Ring med sina Dif-rötter höll sig lugnare.

– Men jag missade vad han (Taonsa) gjorde för jag var på väg tillbaka till vår planhalva då. Jag hörde bara att han fick gult kort, säger Ring som inte imponerades av AIK den här söndagen.

– Vi borde ha gjort 3-0 och stängt matchen. AIK skapade inte mycket.

Är du förvånad att de inte var bättre?

– Jag vet att vi är bra. Vi har jobbat ihop sedan förra året tillsammans och har nästan samma lag nu. Vi är starka medan AIK har ny tränare och många nya spelare. Det kanske kommer ta lite tid för dem.

VSK har dock också ny huvudtränare eftersom Kalle Karlsson lämnat för Hammarby, men att Karlssons tidigare assisterande Alexander Rubin nu tagit över huvudansvaret ser Ring som något väldigt odramatiskt.

– Rubin gjorde mycket förra året också. Han och Kalle var väldigt tajta så vi kör på som förra året.