Ali inför återstarten: ”Frågar du mig är jag redo att starta”

KARLBERG. För över ett år sedan rök hälsenan i derbyt mot Djurgården.

Nu är AIK:s Abdihakin Ali tillbaka – och redo för spel mot IFK Göteborg.

– Om du frågar mig är jag redo att spela 90, säger han till FotbollDirekt.

Efter onsdagens träningspass på Karlberg, där Abdihakin Ali tränade fullt, möter han upp FotbollDirekt i klubbhuset då regnet har dragit in över centrala Stockholm. Väl där uppger han att kroppen mår alldeles utmärkt.

– Det känns bra. Sedan är det, när man har varit borta så länge, viktigt att komma in i form, träna, få kontinuitet och komma in i allting. Men formen känns allmänt bra faktiskt, säger Abdihakin Ali till FotbollDirekt.

Inga bakslag under semesterveckorna?

– Nej, faktiskt inte. Jag har bara haft det najs och chillat.

Att formen är på topp har inte varit en självklarhet för mittfältaren som, efter att han skadade hälsenan i april förra året, drabbades av ett bakslag i slutet av april. Under det dryga året som har passerat har fotbollen varit saknad, men i olika hög grad.

– Det är ju fram och tillbaka. Så fort det väl hände så var det mycket att blicka bort från fotbollen, komma ner och planera hur man ska göra med skadan och sånt. Sedan börjar man närma sig och då blir det mer och mer och mer och mer. Nu är man här och det känns bra.

Känner du att tiden har gått långsamt, fort eller som vanligt?

– Blandat, alltså. I början kändes det som att dagarna var som ett som år. Nu känns det som att en månad har gått och jag minns inte ens dagarna, så det är blandat.

Även om hälseneskadan var Alis största och värsta har han dragits med knäproblem tidigare i sin karriär. Under dessa rehabtider, som visserligen har varit tuffa, menar 23-åringen att de också medför perspektiv på livet.

– Det är att vara med nära och kära och njuta över den processen. Det finns vissa människor som inte ens har ben. Man får vara glad för det man har och att man får all den hjälp man får. Det är bara att blicka framåt och sen är det inte hela världen. Det kommer att låta konstigt, men fotboll är inte allt i livet och det finns andra saker. Men som tur är har jag varit på ett bra ställe där man får bra rehab, kan träna på och är nära sin familj. Det har bara varit att tuta på och köra.

Hur har det varit att följa ditt AIK vid sidan av?

– Najs, alltså varje match har varit vinst och vi har gjort mål på slutet. Det har varit roligt alltså, det har varit skönt, säger han och skrattar.

”Jag kommer att säga att jag är redo oavsett vad de säger”

Trots att glädjen har funnits där medan Abdihakin Ali har sett sitt AIK vinna eller spela oavgjort i tolv av 13 möjliga matcher under den allsvenska våren medger han att det, på slutet, har ryckt en del i fotbollsnerverna.

– Det kan vara tufft att sitta på läktaren ibland. Vinner vi så är det skönt, men jag fattar vad du menar. Det kan vara jobbigt att sitta på läktaren och kolla.

Nu har du trots allt gjort allsvenska minuter och spelat träningsmatcher. Hur skönt har det varit?

– Otroligt skönt, det går knappt att beskriva. Det är säkert vanligt att säga men det går knappast att beskriva faktiskt.

På söndag har han chans att göra ytterligare minuter i allsvenskan när hans AIK välkomnar IFK Göteborg till Strawberry arena. Frågar man Ali själv är han redo att spela hela matchen.

– Jag känner att jag är redo, men jag kommer att säga att jag är redo oavsett vad de säger. Även fast jag har tränat två träningar kommer jag säga att jag är redo. Om du frågar mig så är jag redo att spela 90 och jag är redo att starta.

Och om jag frågar fysioterapeuten?

– De får säga vad de säger, I don’t know. Men jag känner mig redo i alla fall.

Säg att du startar. Vem skulle du i sådana fall peta?

– Nej, det är inte så jag tänker alls. När jag kom till AIK var det väldigt stora och starka spelare med mycket erfarenhet här. Det var ju Jimmy (Durmaz) och Bilal (Hussein), vilket var stora spelare. Det slutade ändå med att jag spelade hela halvåret och startade matcher framför de spelarna. Det är inte så man tänker, man gör sitt på träningsplanen och jag vet hur bra jag är. Jag vet att tränarna ser det och det är bara att vara där med en fungerande kropp som kan ge stöd till min fotboll.

Att AIK har gått så pass bra är ingenting som gör att Abdihakin Ali känner någon form av lättnad för egen del. Just nu behöver han göra minuter på en fotbollsplan.

– Nej, sådana där tankar går inte alls. När du har borta så länge, tro mig, så finns inga sådana tankar alls. Det hade varit skönt att komma in om det skulle gå dåligt för laget och det är skönt att komma in när det går bra för laget. Det enda man tänker på är att göra minuter, att vara där och kunna tävla igen som du gjorde innan. Att det går bra för laget är ett stort, stort plus.

En sista fråga. Startar du på söndag?

– Haha, det får vi se!

Matchen mellan AIK och IFK Göteborg har avspark klockan 14.00.