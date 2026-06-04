Grekerna fick sista ordet – pyspunka inför VM

SOLNA. Grekland var klart bättre första 45 och 1-0-ledningen var i underkant.

Men efter en turlig Viktor Gyökeres-frispark i upptakten av andra halvlek var det kvitterat och när Taha Ali byttes in efter dryga timmen spelad ändrades förutsättningarna mot ett roterande Grekland och det dröjde inte länge förrän Ali på egen hand låg bakom vändningen.

Grekerna skulle dock få sista ordet med 2-2-målet i 95:e minuten genom Giorgos Masouras.

Foto: Bildbyrån

Sverige gick mot ett blytungt VM-genrep på hemmaplan.

Grekland spelade stundtals ut Sverige och ledningen första 45 borde varit betydligt större än Kostas Tsimikas 1-0-mål efter tio minuters spel.

Svenskarna stod och sov på en fast situation vilket Liverpool-spelaren (den här säsongen på lån i Roma) utnyttjade med ett delikat skott i bortre. Otagbart för Kristoffer Nordfeldt.

Därefter träffade Dimitrios Kourbelis ribban med ett stenhårt skott och Grekland hade flera jättechanser i första halvlek mot ett tamt Sverige.

Tidigt i andra halvlek kvitterade dock hemmalaget. Då hade Grekland haft ytterligare ett skott i virket. Viktor Gyökeres drog på för kung och fosterland på frispark från långt håll och via grekernas kapten Pavlidis gick bollen i mål.

Efter dryga timmen spelad gjorde Graham Potter hela nio byten (och grekerna sex byten) och det dröjde inte länge förrän Taha Ali satte sin prägel på matchen.

Helt på egen hand snurrade MFF-stjärnan upp grekernas försvar och det perfekta inspelet till Gustaf Nilsson (också han inhoppare) betydde 2-1. Nilsson behövde bara raka in bollen från någon meter och det här var Alis mål rakt av.

Därefter fortsatte Ali att ha show på sin vänsterkant och kort efter målet drog han iväg på en liknande räd och spelade in till inhoppande Besfort Zeneli som sköt utanför.

Ali med rejät övertag på grekernas högerback och det var Ali som de 39 000 åskådare på plats gladdes mest åt den här kvällen.

Grekland skulle dock få sista ordet då Giorgos Masouras i 95:e minuten kvitterade och därmed svensk pyspunka inför lördag då landslaget flyger till Dallas för uppladdning på plats i Nordamerika inför VM-premiären mot Tunisien 15 juni.

Grekiska spelarna åker nu på semester, detta eftersom landet inte kvalat in till VM. Senaste VM-slutspelet för grekerna var 2014.