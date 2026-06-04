Uppgifter: Henrik Rydström tar över Hammarby

Hammarby är nära att göra klart med en ny huvudtränare.

Enligt Expressen är Henrik Rydström överens med klubben.

Därmed får Kalle Karlsson lämna sitt uppdrag.

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Hammarby väntas genomföra ett tränarbyte under sommaruppehållet. Enligt Expressen kommer Kalle Karlsson att lämna posten som huvudtränare efter vårens svaga avslutning.

Samtidigt uppges klubben ha nått en överenskommelse med Henrik Rydström om de personliga villkoren. Om inget oförutsett inträffar väntas den tidigare Malmö FF-tränaren skriva på sitt kontrakt inom de närmaste dagarna.

Rydström lämnade MLS-klubben Columbus Crew i maj och har tidigare tränat Kalmar FF, Sirius och Malmö FF.