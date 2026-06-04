Siltanen sänkte Sveriges U21-landslag

Sverige fick en drömstart mot Finland, men tappade ledningen och föll med 3–1 i träningslandskampen.

Djurgårdens Matias Siltanen fastställde slutresultatet.

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Sveriges U21-landslag inledde starkt mot Finland i Kalmar. Redan efter drygt en minut gav Neo Jönsson Blågult ledningen efter ett fint samspel med Leo Östman.

Finland arbetade sig dock in i matchen och kvitterade efter drygt 20 minuter genom Otso Liimatta. Ställningen var 1–1 i paus.

I den andra halvleken tog gästerna över. Julius Körkkö gav Finland ledningen innan Djurgårdens Matias Siltanen utökade till 3–1 med ett distansskott via ribban efter ett svenskt bolltapp.

Sverige lyckades aldrig resa sig och träningsmatchen slutade 3–1 till Finland.