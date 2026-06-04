Uppgifter: Bayern München överens med Brown

Bayern München ser ut att ta ledningen i jakten på Nathaniel Brown.

Enligt Sky Sport Germany är klubben överens med vänsterbacken om de personliga villkoren.

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Nathaniel Brown kan vara på väg att byta Eintracht Frankfurt mot Bayern München.

Enligt Sky Sport Germany har Bayern nått en fullständig överenskommelse med den 22-årige vänsterbacken om de personliga villkoren. Brown uppges vara angelägen om att genomföra flytten efter positiva samtal med tränaren Vincent Kompany.

Nu återstår för Bayern München att komma överens med Eintracht Frankfurt. Klubbens sportchef Markus Krösche sägs kräva upp till 60 miljoner euro, motsvarande cirka 650 miljoner kronor, för att släppa spelaren.

Brown stod för fyra mål och fyra assist på 33 Bundesliga-matcher den gångna säsongen.