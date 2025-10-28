Bahoui: ”Går inte att tänka så”

STOCKHOLM. Brommapojkarna föll mot Gais och lyckades därmed inte säkra allsvenskt spel nästa säsong redan nu.

Trots att mycket ska till för att BP inte spelar allsvenskt även 2026 vill Nabil Bahoui inte räkna hem något ännu.

– Tills det är klart går det inte att tänka så, säger veteranen.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna var aldrig riktigt nära hemma mot Gais under måndagskvällen.

Tabelltrean Gais som ihop med Mjällby varit den stora sensationen i årets allsvenska hade full kontroll på drabbningen och vann komfortabelt med 2-0.

– I andra halvlek var vi snäppet bättre än vad vi var i första, men vi har steg kvar att ta. Nu är det två matcher kvar och jag vill ha det i egna händer, inte vara beroende av andra lag, andra resultat. Vi har två veckor kvar, moralen är på topp trots förlusten. Vi behöver bara jobba vidare. Men tills det är klart (nytt kontrakt) går det inte tänka att det är klart, det går inte att tänka så, säger Nabil Bahoui som med dryga tio minuter kvar fick hoppa in som anfallare.

– Jag har tränat en full träning inför den här matchen så jag är bara glad att vara på planen, säger Bahoui och fortsätter:

– Jag har haft lite känning till och från senaste två veckorna.

Dessförinnan har det dock inte blivit mycket speltid heller. I somras berättade förre landslagsspelaren om sin förvåning kring bänkplatserna och uteblivna inhoppen.

”Jag får samma fråga 700 gånger om dagen från människor som undrar varför jag inte får spela”, sa 34-åringen till FotbollDirekt i augusti.

Kan stanna i BP – trots tunga tiden: ”Finns fler hästar”

Trots detta kan Bahoui tänka sig att förlänga kontraktet med BP i vinter – kontraktet som han förlängde med ett halvår i somras efter att han återvände till klubben inför säsongen efter spel i Mellanöstern.

– Ja jag är öppen för att stanna men jag vill ha en ärlig chans på planen med, det finns fler hästar i den här kroppen, säger Bahoui och fortsätter:

– Jag förtjänar mer, det tycker alla spelare att de gör, annars är det något fel.

När Bahoui tar beslut om framtiden vet han själv inte.

– Jag har en jättebra relation med BP, jag började där när jag var tolv år. Efter säsongen vet vi hur allt är, det är absolut ingen stress.