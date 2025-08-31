Bekräftat: AIK-talangen tillbaka – Guidetti skadad

Kevin Filling, 16, har varit skada sedan succén mot IFK Göteborg.

Nu är AIK-talangen tillbaka i truppen i matchen mot Sirius.

Foto: Bildbyrån

Kevin Filling fick en raketstart i AIK. 16-åringen gjorde mål i sin första A-lagsmatch för ”Gnaget”. Sedan blev det mörkare.

Filling åkte på en skada som höll honom borta i drygt två månader. FotbollDirekt kunde tidigare rapportera om att prognosen på när han skulle ta sig tillbaka efter skadan låg på fyra veckor.

I veckan meddelade AIK att han var tillbaka i full träning och nu står det klart att han är uttagen till matchtruppen mot IK Sirius.

Missar matchen

Samtidigt som Filling är tillbaka meddelar klubben att John Guidetti är skadad och kommer att missa matchen. Något FotbollDirekt kunde bekräfta under lördagen. Anfallaren står över matchen på grund av känningar i vaden, enligt FD:S uppgifter.

Matchen mellan AIK och Sirius startar 14.00

AIK:s trupp mot Sirius:

Eskil Edh

Thomas Isherwood

Sotirios Papagiannopoulos

Anton Salétros

Bersant Celina

Fredrik Nissen

Kristoffer Nordfeldt (mv)

Benjamin Tiedemann

Mads Thychosen

Abdihakim Ali

Dino Beširović

Erik Flataker

Adrian Helm

Kevin Filling

Kalle Joelsson (mv)

Filip Benković

Áron Csongvai

Zadok Yohanna

Taha Ayari

Yannick Geiger