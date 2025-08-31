Bekräftat: AIK-talangen tillbaka – Guidetti skadad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kevin Filling, 16, har varit skada sedan succén mot IFK Göteborg.
Nu är AIK-talangen tillbaka i truppen i matchen mot Sirius.
Kevin Filling fick en raketstart i AIK. 16-åringen gjorde mål i sin första A-lagsmatch för ”Gnaget”. Sedan blev det mörkare.
Filling åkte på en skada som höll honom borta i drygt två månader. FotbollDirekt kunde tidigare rapportera om att prognosen på när han skulle ta sig tillbaka efter skadan låg på fyra veckor.
I veckan meddelade AIK att han var tillbaka i full träning och nu står det klart att han är uttagen till matchtruppen mot IK Sirius.
Missar matchen
Samtidigt som Filling är tillbaka meddelar klubben att John Guidetti är skadad och kommer att missa matchen. Något FotbollDirekt kunde bekräfta under lördagen. Anfallaren står över matchen på grund av känningar i vaden, enligt FD:S uppgifter.
Matchen mellan AIK och Sirius startar 14.00
AIK:s trupp mot Sirius:
Eskil Edh
Thomas Isherwood
Sotirios Papagiannopoulos
Anton Salétros
Bersant Celina
Fredrik Nissen
Kristoffer Nordfeldt (mv)
Benjamin Tiedemann
Mads Thychosen
Abdihakim Ali
Dino Beširović
Erik Flataker
Adrian Helm
Kevin Filling
Kalle Joelsson (mv)
Filip Benković
Áron Csongvai
Zadok Yohanna
Taha Ayari
Yannick Geiger
Den här artikeln handlar om: