Guidetti i farozon inför viktigt möte

John Guidetti bröt en träning i onsdags. En ömmande vad stoppade stjärnan.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vill inte AIK ta några risker och han ser därför ut att sparas i morgon.

Foto: Bildbyrån

AIK går upp mot ett formstarkt Sirius men nu kommer uppgifter om att det ser ut att bli utan John Guidetti.

Känningarna i vaden från tidigare i veckan ser ut att sätta stopp för spel i söndagens match. Inte så att det är någon fara men tränare Mikkjal Thomassen uppges likväl, enligt FD:s uppgifter, luta åt ta det säkra före det osäkra och låta Guidetti stå över.

När han gick av en träning i förtid tidigare i veckan så hade han deltagit fullt under den första delen. Vid tillfället tonade han ner det onda och ordade om att han enbart lyssnade på kroppen och ville inte då utesluta spel i helgens match mot Sirius.

John Guidetti står noterad för två mål och två assist på 21 framträdanden, varav nio starter, den här säsongen.

Matchen mellan AIK och Sirius drar i gång 14.00 på söndag.