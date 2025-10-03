Benković blir assisterande kapten i AIK: ”Stor auktoritet”

Assisterande lagkapten Benjamin Tiedemann Hansen har lämnat.

Nu kliver Filip Benković in i AIK:s kaptensteam.

– Han är en ledande figur i gruppen, säger Mikkjal Thomassen han på AIK:s hemsida.

Foto: Bildbyrån

Sedan Benjamin Tiedemann Hansen lämnade ”Gnaget” för danska Aalborg lämnade han även rollen som assisterande kapten. Nu bekräftar tränare Mikkjal Thomassen vem som tar över efter den danske backen.

– ”Ben” (Benjamin Tiedemann Hansen, reds.anm.), vår kära försvarsspelare som har gjort ett väldigt bra jobb, har flyttat till Danmark. Han var en del av kaptensteamet. Vi har funderat över vem det skulle vara viktigt för att komma in i den gruppen. Vi har värderat att det är viktigt att ta in Benković som en del av kaptensteamet, säger tränaren Mikkjal Thomassen på AIK:s officiella hemsida.

– Han är en ledande figur i gruppen. En spelare med stor auktoritet.

Benković anslöt till AIK vintern 2025 och har den här säsongen gjort 24 framträdanden i allsvenskan. Mittbacken noteras även för två mål och två assist i AIK-tröjan.