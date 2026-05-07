Besara tar Guidetti i försvar: ”Fick onödigt mycket skit”

STOCKHOLM. John Guidettis känga mot Mikkjal Thomassen kunde tolkas som en känga till Nahir Besara om man bara läste rubriken gällande forne AIK-stjärnans utspel i sin podcast.

Nu försvaras Guidetti av Besara.

– Stackaren fick onödigt mycket skit som han inte förtjänar, säger Hammarbys lagkapten till FotbollDirekt.

”Nu hade vi en extremt speciell tränare (Mikkjal Thomassen). Alla spelar på olika sätt. Besara är en av allsvenskans bästa spelare, men jag är nästan hundra procent säker på att Besara förra året i AIK inte fått starta mer än två matcher med tanke på sättet som vi spelade fotboll på”.

Det var ord och inga visor från John Guidetti i premiäravsnittet av sin egen podcast ”Alla andra kan gå hem”.

Kritiken var riktad mot AIK:s sparkade tränare Mikkjal Thomassen vars relation med Guideti inte var den bästa.

I podcasten tokhyllade Guidetti Hammarbys Nahir Besara som en av allsvenskans bästa spelare, som seriens Sergio Busquets – en spelare som alltid tar rätt beslut på planen.

Rubriksättningen på FotbollDirekt löd Guidettis utspel: ”Besara hade inte startat mer än två matcher i AIK förra året” och i kommentarsfältet på Facebook vällde kritiska kommentarer in mot Guidetti – läsare som bara såg rubriken och tolkade det hela som en känga mot Besara.

Nu tar Besara den forne landslagsstrikern i försvar.

– Folk läste bara rubriken, inte texten som skrevs. Jag känner ju John, vi träffades på Gröna Lund nyligen. Han är en väldigt fin och trevlig kille. Rubriken kom ut lite fel, för det han sa var ju att jag inte hade passat in i AIK:s sätt att spela förra året, säger Besara till FD och fortsätter:

– Och även om John tyckte att jag inte hade platsat hade jag inte tagit åt mig, jag hade inte brytt mig. Alla får tänka och tycka hur de vill, men stackaren fick nu ta onödigt mycket skit som han inte förtjänar.

Förstår du Guidettis resonemang om att du inte alls hade varit lika bärande i AIK som i Hammarby under Thomassen i fjol?

– Absolut, jag har själv spelat i lag med den sortens fotboll och det är inte min typ av fotboll. AIK spelade inte min typ av fotboll förra året och jag förstår att John själv var frustrerad, för han vill ju spela på det sätt som vi i Hammarby spelar. Det är den fotbollen som han beundrar.

Utesluter spel i lägre divisioner: "Min sista tröja kommer vara Hammarbys"

Men att du bara skulle fått starta två matcher i förra årets AIK, är det lite överdrivet eller tror du själv att det kunde ha blivit så?

– Jag vet faktiskt inte. John menade nog hur Thomassen ser på fotboll, att han inte gillar skickliga spelare. Johan Hove som är skicklig var väl till och från i elvan? Den enda som verkligen fick spela hela tiden var ju Celina, och han jobbar väldigt hårt på planen, säger Besara och tillägger:

– John ville säkert få fram sin mening (kring Thomassen), John är ju en färgstark karaktär. Jag tycker det är roligt att se honom som allsvensk expert nu. Han är lite annorlunda och han brinner verkligen för det här, han är en känslomänniska som säger det som han känner och tycker. Han spelade ju själv i allsvenskan för bara några månader sedan, så han kan lägga in en annan bild i det hela.

Guidetti har ju börjat spela i Rinkeby United i division 4 med Erkan Zengin, Alexander Milosevic och Stefan Silva. Är du själv öppen för att göra något liknande efter din elitkarriär?

– Absolut inte. Min sista tröja kommer vara Hammarbys, avslutar 35-åringen.