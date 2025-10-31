KARLBERG. Dino Besirović, 31, var tillbaka i landslaget.

Då fick AIK-mittfältaren återse kära bekantingar.

– Jag bytte tröja med ”Kakou”. Pittas gav mig sin tröja också, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

AIK-kuggen Dino Besirović är en viktig pjäs i tränaren Mikkjal Thomassens sjundeplacerade gäng. Prestationerna i klubblaget har givit resultat, och i den senaste samlingen var den 31-åriga bosniern tillbaka i landslaget för första gången på fyra år.

Besirović tog en plats i Bosnien och Hercegovinas landslagstrupp till VM-kvalmatchen mot Cypern och en träningslandskamp mot Malta. Då gjorde ”Gnagets” mittfältare sina första landslagsminuter sedan i juni 2021.

– För mig var det otroligt. Resultatet var inte så bra, men det var en otrolig känsla, säger han.

Vännen avgjorde

31-åringen hoppade in i kvalmötet med Cypern och var på väg att säkra tre viktiga poäng i Bosniens jakt på VM 2026. Då kvitterade den tidigare AIK-spelaren Ioannis Pittas matchen till 2–2 i den 97:e (!) minuten.

– Det är alltid något problem med honom, skrattar Besirović, som även fick återse en annan tidigare lagkamrat.

Ioannis Pittas. Foto: Alamy

– Och ”Kakou” (Andronikos Kakoullis) också, han hoppade in och spelade bra.

Pratade ni något?

– Vi pratade lite och skämtade. Det är otroliga killar.

Kakoullis är på pappret fortfarande en AIK-spelare. Den cypriotiska anfallaren, som hämtades in som en ersättare till just Pittas inför årets säsong, är utlånad till Aris Limassol sedan i somras, men affären kan bli permanent om Kakoullis uppfyller vissa villkor.

– Jag bytte tröja med ”Kakou”. Pittas gav mig sin tröja också, men jag gav inte till honom, skrattar Besirović.

Drömmen om VM 2026

Med två matcher kvar VM-kvalet placerar sig Bosnien och Hercegovina på en andraplats i grupp H, två poäng bakom gruppettan Österrike. Pikant nog möts ettan och tvåan i kvalspelets absolut sista match, men dessförinnan möter Bosnien grupptrean Rumänien, och kan med det säkra andraplatsen i gruppen.

– Vi spelar hemma mot Rumänien. Om vi vinner har vi en playoff-plats, det är säkert. Sedan har vi Österrike. Om vi vinner har vi en VM-plats, säger AIK-mittfältaren och skiner upp.

– För vårt land skulle det vara…. Ingen skulle jobba på typ tre dagar. Det skulle vara otroligt, fortsätter Dino Besirović.

Dino Besirović, 2018. Foto: Alamy

– Vi har aldrig varit i EM och vi har bara varit i VM en gång (2014). Jag hoppas att vi kan ta oss dit igen.

Kommer du att vara med i nästa samling?

– De gör en lista. Jag är på bruttolistan. Jag är stolt över att vara med på listan, säger Besirović.