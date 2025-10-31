Prenumerera

Foto: Alamy/Bildbyrån

Besirovic drama med Pittas: ”Alltid problem med honom”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
KARLBERG. Dino Besirović, 31, var tillbaka i landslaget.
Då fick AIK-mittfältaren återse kära bekantingar.
– Jag bytte tröja med ”Kakou”. Pittas gav mig sin tröja också, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

AIK-kuggen Dino Besirović är en viktig pjäs i tränaren Mikkjal Thomassens sjundeplacerade gäng. Prestationerna i klubblaget har givit resultat, och i den senaste samlingen var den 31-åriga bosniern tillbaka i landslaget för första gången på fyra år.

Besirović tog en plats i Bosnien och Hercegovinas landslagstrupp till VM-kvalmatchen mot Cypern och en träningslandskamp mot Malta. Då gjorde ”Gnagets” mittfältare sina första landslagsminuter sedan i juni 2021.

– För mig var det otroligt. Resultatet var inte så bra, men det var en otrolig känsla, säger han.

Vännen avgjorde

31-åringen hoppade in i kvalmötet med Cypern och var på väg att säkra tre viktiga poäng i Bosniens jakt på VM 2026. Då kvitterade den tidigare AIK-spelaren Ioannis Pittas matchen till 2–2 i den 97:e (!) minuten.

– Det är alltid något problem med honom, skrattar Besirović, som även fick återse en annan tidigare lagkamrat.

Evangelos Andreou från Cypern, till vänster, och Ioannis Pittas firar efter ett mål under en VM 2026-kvalmatch i grupp H mellan Cypern och Bosnien-Hercegovina på AEK Arena i Larnaca, Cypern, torsdagen den 9 oktober 2025.
Ioannis Pittas. Foto: Alamy

– Och ”Kakou” (Andronikos Kakoullis) också, han hoppade in och spelade bra.

Pratade ni något?
– Vi pratade lite och skämtade. Det är otroliga killar.

Kakoullis är på pappret fortfarande en AIK-spelare. Den cypriotiska anfallaren, som hämtades in som en ersättare till just Pittas inför årets säsong, är utlånad till Aris Limassol sedan i somras, men affären kan bli permanent om Kakoullis uppfyller vissa villkor.

– Jag bytte tröja med ”Kakou”. Pittas gav mig sin tröja också, men jag gav inte till honom, skrattar Besirović.

Drömmen om VM 2026

Med två matcher kvar VM-kvalet placerar sig Bosnien och Hercegovina på en andraplats i grupp H, två poäng bakom gruppettan Österrike. Pikant nog möts ettan och tvåan i kvalspelets absolut sista match, men dessförinnan möter Bosnien grupptrean Rumänien, och kan med det säkra andraplatsen i gruppen.

– Vi spelar hemma mot Rumänien. Om vi vinner har vi en playoff-plats, det är säkert. Sedan har vi Österrike. Om vi vinner har vi en VM-plats, säger AIK-mittfältaren och skiner upp.
– För vårt land skulle det vara…. Ingen skulle jobba på typ tre dagar. Det skulle vara otroligt, fortsätter Dino Besirović.

28 januari 2018 - Carson, Kalifornien, USA - Carson, CA - Söndag 28 januari 2018: Juan Agudelo, Dino Besirovic, Paul Arriola under en internationell vänskapsmatch mellan herrlandslagen från USA och Bosnien-Hercegovina på StubHub Center.
Dino Besirović, 2018. Foto: Alamy

– Vi har aldrig varit i EM och vi har bara varit i VM en gång (2014). Jag hoppas att vi kan ta oss dit igen.

Kommer du att vara med i nästa samling?
– De gör en lista. Jag är på bruttolistan. Jag är stolt över att vara med på listan, säger Besirović.

