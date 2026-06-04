Sverige genrepar inför VM 2026.

I kväll, torsdag, ställs ”Blågult” mot Grekland i en träningslandskamp.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Efter den tunga 3–1-förlusten borta mot Norge tidigare i veckan tar det svenska herrlandslaget nya tag när Grekland kommer på besök till Nationalarenan i Solna. Träningslandskampen är ”Blågults” sista innan avfärden till USA för VM 2026.

Sverige – Grekland: När och var?

Arena: Strawberry Arena, Stockholm, Solna

Strawberry Arena, Stockholm, Solna Datum: 4 juni

4 juni Avsparkstid: 19:00

19:00 Streaming: Viaplay

Träningslandskampen spelas på den svenska nationalarenan Strawberry Arena i Solna i Stockholm. Avsparkstiden är satt till klockan 19:00.

Var kan jag streama Sverige – Grekland?

Om du vill se VM-genrepet mellan Sverige och Grekland är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till VM-kvalet och sänder även båda Sveriges träningslandskamper inför världsmästerskapet. Själva VM är det däremot SVT och TV4 som äger rättigheterna till.

För dig som vill se matchen på linjär TV sänds den på kanalen Viaplay Sport. Du behöver vara betalande abonnent hos Viaplay för att se träningslandskampen.

Sändningen startar klockan 18:00, en timme innan avspark. Matchen kommenteras av duon Niklas Holmgren och Johanna Frisk.

Plattform: Viaplay

Viaplay Sändningstid: 18:00

Sverige – Grekland: Vad kan man förvänta sig?

Sveriges VM-kval slutade i katastrof och en jumboplats i tabellen. Tack vara Nations League-segern fick ”Blågult” chansen att kvala via playoff under den nya förbundskaptenen Graham Potter, som ersatt den sparkade Jon Dahl Tomasson. Där blev det en övertygande 3–1-seger mot Ukraina i semifinalen och en sen 3–2-vinst mot Polen i finalen. Därmed spelar Sverige i VM 2026 och deltar i ett världsmästerskap för första gången sedan 2018.

VM-genrepet började däremot trögt och ”Blågult” åkte på en rejäl käftsmäll borta mot Norge i måndags (3–1). Ett glädjeämne var dock att stjärnanfallaren Alexander Isak, som dragits med stora skadeproblem under säsongen, hoppade in och stod för ett riktigt solomål.

Inför Norge-matchen stod det klart att högerbacken Emil Holm åkt på en skada som gör att han missar VM 2026. Herman Johansson har kallats in och tagit platsen i VM-truppen, medan Sebastian Nanasi står uppskriven som reserv. Sedan i måndags kväll är Sveriges VM-trupp låst och ersättare får nu bara kallas in om nya skador i spelartruppen uppstår.

Foto: Bildbyrån

Grekland slutade på tredjeplats i sin VM-kvalgrupp, bakom Skottland och Danmark (som missade VM på playoff), och kommer inte att spela världsmästerskapet i Nordamerika.

Sverige: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Sverige Spelare Lämna tillbaka Dejan Kulusevski knee-injury Early August 2026 Emil Krafth knee-injury Early August 2026 Alex Douglas broken-rib Late June 2026 Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Taha Abdi Ali thigh-injury A few weeks Elliot Stroud groin-injury About 1-2 weeks Emil Holm muscle-injury Late July 2026

Sverige förväntad startelva: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Bergvall, Svanberg, Karlström, Gudmundsson – Isak, Gyökeres.