Isak rasar på listan – här är världens högst värderade spelare

Alexander Isak köptes loss för 1,6 miljarder kronor.

Nu är han endast värd 447 miljoner kronor, enligt CIES.

Det gör även att han placeras utanför de 100 mest värdefulla spelarna i världen.

Foto: Bildbyrån

Det är forskningscentret CIES som har tagit fram en lista på de mest värdefulla fotbollspelarna, sett till marknadsvärde. Det avgörs bland annat av faktorer som ålder, kontraktslängd, klubbtillhörighet och position.

På listan över de tio mest värdefulla spelarna just nu återfinns Barcelona-stjärnan Lamine Yamal högst upp på listan. Spanjoren värderas till hela 3,9 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor mer än tvåan Erling Haaland.

För svensk del återfinns endast en spelare på listan över de 100 spelare med högst marknadsvärde. Han heter Viktor Gyökeres och värderas till strax under 1,1 miljard kronor – vilket innebär en 33:e-plats.

Alexander Isak – som blev Premier Leagues dyraste värvning någonsin då han såldes från Newcastle till Liverpool för 1,6 miljarder kronor, har dock rasat rejält. CIES menar att svensken i dag är värd 447 miljoner kronor och därför har tappat 589 miljoner jämfört med januari månads värdering. Det innebär även att han är en bit utanför topp 100 och slås av spelare som Bazoumana Touré, tidigare i Hammarby.

De tio högst värderade spelarna i världen, enligt CIES:

Erling Haaland. Foto: Bildbyrån

1. Lamine Yamal, Barcelona – 3,9 miljarder kronor.

2. Erling Haaland, Man City – 2,5 miljarder kronor.

3. Kylian Mbappé, Real Madrid – 1,8 miljarder kronor

4. Michael Olise, Bayern München – 1,5 miljarder kronor

5. Morgan Rogers, Aston Villa – 1,5 miljarder kronor

6. Désiré Doué, PSG – 1,5 miljarder kronor

7. Kenan Yildiz, Juventus – 1,5 miljarder kronor

8. Nico O’Reilly, Manchester City – 1,4 miljarder kronor

9. Arda Güler, Real Madrid – 1,4 miljarder kronor

10. Pau Cubarsí, Barcelona – 1,4 miljarder kronor