Beskedet: Per Frick drabbad av fraktur

IF Elfsborg kom under tisdagskvällen med en skadeuppdatering.

Under tisdagskvällen kom IF Elfsborg med en skadeuppdatering gällande flera spelare. Sjukgymnast Tania Nilsson meddelar då att bland annat Per Frick kommer har drabbats en allvarlig skada.

Han har drabbats av en fotledsfraktur.

– Per Frick har i samband med tisdagens träning fått en fraktur i fotleden. Han kommer genomgå ytterligare undersökningar i veckan för att fastställa en prognos för återgång till fotboll, säger Tania Nilsson.

Även Arber Zeneli och Julius Beck är skadade:

– Arber Zeneli har i samband med matchen mot Degerfors fått en skada i baksida lår. Han förväntas vara åter i fotboll inom några veckor.

– Julius Beck fick en lättare skada i låret i samband med matchen mot Degerfors. Han förväntas vara åter i fotboll inom den närmsta tiden.