Beskedet: Stannar i Hammarby – trots allt

Oscar Johansson Schellhas har uppgetts klar för Gais, för att det sedan ska ha tvärvänts i frågan i sista stund.

Nu meddelar ytterspringaren att han blir kvar i Hammarby.

– Jag har kontrakt och det är det som jag förhåller mig till och inget annat, säger han till FotbollDirekt.

¨När Kim Hellberg lämnade IFK Värnamo för Hammarby inför 2024 tog han med sig Oscar Johansson Schellhas.

Efter två år tillsammans valde Hellberg att fortsätta sin tränarkarriär i Middlesbrough. Med Kalle Karlsson in som ersättare väntade sig nog många mindre speltid för Johansson Schellhas framöver – och det kom därefter uppgifter som menade att yttern mer eller mindre var klar för en flytt till Gais.

Men så i dagarna kom tvärvändningen i frågan då Hammarby helt plötsligt inte längre ville släppa ytterspringaren – detta trots att klubben då precis gjort klart med Victor Lind i sin dyraste spelarrekrytering någonsin.

Johansson Schellhas startade derbyt mot Djurgården under söndagen och menar själv att senaste tidens skriverier inte påverkat honom.

– Det är inget som stört mig. Jag gillar att spela fotboll. Jag gör allt jag kan för att få spela matcher och det gör jag nu så det är jättebra, jag tar det därifrån. Vi vinner matcher och det är viktigaste.

Efter segern mot Dif väntar nu Sirius i Svenska cupens semifinal på hemmaplan.

I andra semin tar Mjällby emot Gais. Med andra ord skulle Johansson Schellhas i finalen kunna ställas mot det Gais han uppgavs klar för.

För FD slår 30-åringen nämligen fast att han blir kvar i Hammarby.

– Jag är kvar här. Jag har kontrakt och det är det som jag förhåller mig till och inget annat.

Johansson Schellhas kontrakt med Hammarby löper ut efter den här säsongen.