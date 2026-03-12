Uppgifter: Gais vändning i mittfältsjakten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Gais uppgavs vara överens med Hammarbys Oscar Johansson Schellhas.
Nu ser det inte ut att bli någon värvning.
I stället visar Gais intresse för Robin Dzabic, rapporterar Aftonbladet.
Gais är på jakt efter en ny offensiv mittfältare. Det har tidigare rapporterats om att Hammarbys Oscar Johansson Schellhas i princip varit klar för en övergång till ”Makrillarna”.
Nu kommer Aftonbladet med uppgifterna att Gais har vänt i jakten. Bajen vill inte släppa Johansson Schellhas och Göteborgsklubben riktar i stället in sig på Sandefjord-stjärnan Robin Dzabic.
Dzabic lämnade Landskrona Bois för norska Sandefjord i fjol och noteras för tre mål och tre assist på 14 matcher.
Den här artikeln handlar om: