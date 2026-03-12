Uppgifter: Gais vändning i mittfältsjakten

Gais uppgavs vara överens med Hammarbys Oscar Johansson Schellhas.

Nu ser det inte ut att bli någon värvning.

I stället visar Gais intresse för Robin Dzabic, rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Gais är på jakt efter en ny offensiv mittfältare. Det har tidigare rapporterats om att Hammarbys Oscar Johansson Schellhas i princip varit klar för en övergång till ”Makrillarna”.

Nu kommer Aftonbladet med uppgifterna att Gais har vänt i jakten. Bajen vill inte släppa Johansson Schellhas och Göteborgsklubben riktar i stället in sig på Sandefjord-stjärnan Robin Dzabic.

Dzabic lämnade Landskrona Bois för norska Sandefjord i fjol och noteras för tre mål och tre assist på 14 matcher.