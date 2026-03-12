Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Gais vändning i mittfältsjakten

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gais uppgavs vara överens med Hammarbys Oscar Johansson Schellhas.
Nu ser det inte ut att bli någon värvning.
I stället visar Gais intresse för Robin Dzabic, rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Gais är på jakt efter en ny offensiv mittfältare. Det har tidigare rapporterats om att Hammarbys Oscar Johansson Schellhas i princip varit klar för en övergång till ”Makrillarna”.

Nu kommer Aftonbladet med uppgifterna att Gais har vänt i jakten. Bajen vill inte släppa Johansson Schellhas och Göteborgsklubben riktar i stället in sig på Sandefjord-stjärnan Robin Dzabic.

Dzabic lämnade Landskrona Bois för norska Sandefjord i fjol och noteras för tre mål och tre assist på 14 matcher.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt