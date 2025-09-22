Björknesjö valde att återvända till Öster: “Man blir lite rörd” 

Han tog Djurgården till semifinal i Conference League – och lämnade plats åt Jani Honkavaara.

Nu har Roberth Björknesjö efterträtt Martin Foyston för att uträtta stordåd med ännu en allsvensk klubb.

– Det kommer säkert att bli avgörande mot Djurgården i den sista omgången, säger Öster-tränaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var den 4:e september som Östers IF meddelade att man sparkade Martin Foyston efter ett och ett halvt år i klubben.

Senare samma dag presenterade den allsvenska nykomlingen engelsmannens efterträdare. Han heter Roberth Björknesjö och har skrivit på ett korttidskontrakt med klubben han tränade för drygt tio år sedan.

Att ta sig an ett uppdrag likt detta är inte första gången den 52-årige Stockholmsbon gör. Då krävs det att man agerar blixtsnabbt när man väl får frågan, menar han själv.

– Hur länge? Det går blixtsnabbt när man ska börja, säger Björknesjö och skrattar.

Hur såg tidsperioden ut mellan den första kontakten fram till att du skrev på?

– Det var precis när jag började, konstaterar han.

Hur reagerade du när du fick frågan?

– Det är väl alltid kul att få frågan. Föreningen hade tagit ett beslut att de ville göra en förändring och då har de säkert en lista, som jag inte har frågat om. Ola ringde mig och frågade om han kunde komma över två timmar senare, sedan satt vi och pratade i tre-fyra timmar. Efter det fick jag fundera över natten egentligen, sedan var det bara att köra. Det var samma i Djurgården, det är så det funkar.

Precis som Björknesjö är inne på gick det snabbt när han förra året tog över ett Djurgården som kämpade i allsvenskan och gick starkt i Conference League. Således är det inte konstigt att Björknesjö har vant sig vid snabba ryck.

– Vill man jobba med fotboll är det så det fungerar, annars är det någon annan som får jobb, förklarar han.

– Men det är klart att det är ett större beslut att ta när man inte är i Stockholm. Det blir en stor skillnad för mig som har massa barn, fru och grejer. Då vill man prata ihop sig ordentligt över natten. Orkar hon det här, att jag är borta mycket och så vidare? Det är väl det, och det var därför jag behövde en natt på mig.

”Hon vet att jag nog skulle gräma mig om jag inte hoppade på det här”

Vad tyckte din fru om det här uppdraget?

– Hon vet ju att jag älskar sådana här uppdrag. Vill man jobba med fotboll och tycker att det är roligt med fotboll är allsvenskan fantastisk att få jobba i. Att få komma in, sätta sin prägel, jobba med teamwork i ett helt nytt gäng och att det ska gå fort. Det är väldigt, väldigt intensivt men antingen vill man det eller så får man tacka nej.

– Men det är också med respekt för klubben. Man kan ju inte sitta och fundera när de har bestämt sig för att göra ett byte. Vill man inte ha det säger man nej direkt så att de får hitta en annan.

Men hon unnade dig jobbet?

– Ja, absolut! Hon vet att jag nog skulle gräma mig om jag inte hoppade på det här. Sedan är det lite speciellt i det här fallet eftersom att jag har jobbat väldigt länge och bara har haft ett dåligt år, och det var i Öster. De var på en helt annan plats än var de är idag. Idag är det en välbyggd förening och då var det väldigt tufft. Alla som hade spelat där slutade när jag hade börjat och då blev det ännu mer känsligt.

Foto: Bildbyrån

“Det är jag både skyldig och stolt över”

– Det är flera i styrelsen som är kvar från min tid och även klubbchefen. Trots att det var ett dåligt år ville alla att jag skulle komma tillbaka, och då blir man lite rörd att man får frågan även fast det inte har gått så bra. Det blir en liten bekräftelse att det var många saker som kanske inte var så bra samtidigt som jag kände att jag såklart skulle komma och göra allt jag kan för att hjälpa dem om de vill ha mig. Det är jag både skyldig och stolt över.

Väl i Östers IF har Roberth Björknesjö hunnit leda laget i tre omgångar. På dessa har hans lag gjort tio mål, vunnit två av matcherna och spelat lika mot serieledande Mjällby AIF.

Frågan är om Växjö-laget, under ”demontränaren”, kommer att få nytta av Roberth Björknesjö-effekten?

– Vi får hoppas det, men det är alltid svårt och tufft. Det kommer säkert att bli avgörande mot Djurgården i den sista omgången hur det ska bli. Fram till dess ska vi göra allt vi kan, men vi har fått en bra start, avslutar Björknesjö.