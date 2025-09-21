Blåvitts besked: Bishesari missar dagens match

Tungt avbräck för IFK Göteborg.

Elis Bishesari är sjuk och missar dagens match mot Brommapojkarna, meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

Blåvitt får klara sig utan målvakten Elis Bishesari när laget under söndagen tar emot Brommapojkarna på Gamla Ullevi. Bishesari är nämligen sjuk, bekräftar klubben.

Målvakten har haft en stark säsong och stått för sju hållna nollor samt räddat tre av de fem straffar han ställts inför.

Istället är Pontus Dahlberg och Linus Dahlgren uttagna som målvakter, där det ser ut som att Dahlberg tar plats mellan stolparna.

IFK Göteborg ligger på femte plats i Allsvenskan inför mötet med Brommapojkarna med chans att nå en Europaplats.



Matchen startar 14.00.