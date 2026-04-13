BP har aldrig slagit AIK – som dominerar på Grimstas läktare

18 matcher – 15 vinster och tre kryss.

Det är AIK:s facit mot Brommapojkarna i allsvenskan.

I dag har den rödsvarta Stockholmsklubben chansen att bryta en lång förbannelse.

Den 12 maj 2007 tog Brommapojkarna emot AIK i allsvenskan – för första gången någonsin. Den matchen slutade med en 2-0-seger för ”Gnaget” efter att Markus Jonsson gjort tillställningens första mål efter en halvtimme och Wílton Figueiredo satt den definitiva spiken i kistan på tilläggstid i den andra akten.

Sedan det första mötet på Grimsta för 19 år sedan har de två Stockholmsklubbarna mött varandra vid 17 tillfällen. Av dessa har tre slutat med ett oavgjort resultat och 14 med AIK-seger.

2007 (6/8): 3-0 – AIK.

2009 (19/4): 2-3 – AIK.

2009 (8/8): 2-1 – AIK.

2010 (20/3): 0-0.

2010 (8/8): 2-1 – AIK.

2013 (24/6): 4-0 – AIK.

2013 (26/10): 0-6 – AIK.

2014 (2/6): 4-2 – AIK.

2014 (19/10): 0-4 – AIK.

2018 (22/7): 5-1 – AIK.

2018 (19/8): 0-2 – AIK.

2023 (1/7): 0-2 – AIK.

2023 (12/8): 2-2.

2024 (6/4): 2-2.

2024 (25/8): 2-1 – AIK.

2025 (25/5): 0-1 – AIK.

2025 (15/9): 2-1 – AIK.

Brommapojkarna har slagit publikrekord mot AIK – två gånger om

Värt att ha med sig inför kvällens match är att det väntas storpublik på Grimsta IP – som rymmer 6820 åskådare. Det brukar det också vara när de svartgula tar tunnelbanan eller annat färdmedel mot de västra delarna av Stockholm.

Faktum är att BP:s två senaste publikrekord har kommit mot just AIK. År 2009 befann sig 6755 personer på Grimstas läktare och såg Mikael Stahres lag vinna med uddamålet i en säsong man senare kom att säkra SM-guld i.

Nio år senare hade Rikard Norlings lag tagit sig till BP:s hemmaborg där man vann med 2-0 efter dubbla strutar från Henok Goitom. Ett par månader senare säkrade man, även denna gång, SM-guld efter att ha hjälpt till och slå publikrekord på Grimsta med 6829 åskådare (enligt Transfermarkt).

Där sticker AIK ut efter premiäromgången

Ser man till statistiken från förra veckans premiäromgång, där AIK besegrade Halmstads BK med 2-1 och BP knep en poäng borta mot Häcken (2-2), finns det ett antal parametrar där de svartgula sticker ut – enligt Opta.

Först och främst sköt José Riveiros lag flest skott av alla lag (25 stycken) och hade även det högsta xG-värdet i serien med 3,0. Lägg där till att man hade flest antal bolltouch i motståndarens straffområde (44) och flest lyckade dribblingar (16).

Den nigerianska supertalangen Zadok Yohanna, 18, spelade inte bara en avgörande roll i AIK:s seger genom sin assist till 1-0-målet samt sitt avgörande i slutminuterna. Han vann också flest dueller av alla spelare i hela allsvenskan (17), vilket var tre fler än BP:s Kevin Ackermann som noterades för näst flest vunna dueller.

För BP:s del stack en parameter ut i statistiken från premiäromgången. Det handlar om bollinnehav, men i negativ bemärkelse. Enligt Opta ägde Ulf Kristianssons lag bollen i 38,7 procent av matchen vilket var lägst av alla lag i serien.

Matchen mellan Brommapojkarna och AIK har avspark klockan 19.00 i kväll, måndag.