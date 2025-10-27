Brantlind efter succékvällen: ”Jag har aldrig mått bättre”

Benjamin Brantlind är IFK Göteborgs stora talang.

Under söndagskvällen fick han göra sitt första mål för klubben.

– Det ligger jättemycket jobb bakom. Mycket slit, att komma på varje träning, köra på under hela försäsongen, säger 17-åringen till Göteborgs-Posten.

IFK Göteborgs unga talang fick under söndagens seger mot Halmstad göra sitt tionde inhopp för säsongen. Men inhoppet krönte Brantlind med att göra sitt första allsvenska mål.

Efter matchen var det känslosamt. Brantlinds pappa ringde och då tog känslorna över.

– Han började gråta direkt. Då brast det för mig också. Vi har kämpat för det här så länge, och det har inte alltid varit lätt. Därför känns det extra skönt att få utdelning nu. Jag har aldrig mått bättre än nu, säger Brantlind till Göteborgs-Posten.

Brantlind säger själv att det är mycket hårt arbete bakom succén och att det inte har kommit gratis.

– Det ligger jättemycket jobb bakom. Mycket slit, att komma på varje träning, köra på under hela försäsongen… allt. Jag är bara så otroligt glad. Livet peakar just nu. Men vi har match redan i morgon, så det gäller att ladda om – då väntar U21-finalen.

Nu hoppas 17-åringen få en plats i startelvan och han känner sig redo för att ta det steget.

– Det är klart att jag tycker det. Jag tror verkligen att jag är redo. Man kämpar mycket, så det är skönt när det ger resultat. Sen är det upp till tränarna att bestämma, men det finns ingen som inte vill starta.