Clemmensen skadad – missar matchen mot Mjällby

Under måndagen tar IFK Göteborg emot serieledarna Mjällby.

Då kommer dansken Sebastian Clemmensen saknas.

GP meddelar att han är skadad.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg tar emot Mjällby på måndagen och då kan Mjällby säkra guldet, om klubben inte redan gjort det efter söndagens derby. På måndagens match saknas Göteborgs mittfältare Kolbeinn Thordarson då han är avstängd.

Enligt GP är forwarden Sebastian Clemmensen, 22, skadad och missar matchen.

– Det är vad det är. Det är fyra matcher kvar och det kommer vara avstängningar och någon skada. Vi är ändå rätt förskonade från skador så jag ska inte gnälla på det, säger tränaren Joachim Björklund till tidningen.

GP rapporterar dock att Tobias Heintz saknades under lördagens träning på grund av sjukdom men han ska vara tillgänglig till matchen.

– Det kommer vara lugnt till imorgon, det är jag övertygad om men vi ser till så ingen går sönder. Han räknar jag med att ställa upp med från start, säger Björklund.

Göteborg tar emot Mjällby på måndag 20 september.