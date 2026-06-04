Uppgifter: Förre DIF-talangen kan ersätta Yohanna i AIK

Zadok Yohanna kommer, med största sannolikhet, att lämna AIK för en rekordsumma under sommaren.

Då kan den före detta Degerfors-spelaren Elias Pihlström ersätta nigerianen.

Det rapporterar Sportbladet.

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AIK:s 18-årige megatalang Zadok Yohanna ryktas vara aktuell för en hel rad storklubbar efter succén i allsvenskan under våren.

RB Leipzig, Real Madrid, Benfica, Rennes, Dortmund och Bayer Leverkusen är några av klubbarna som har omnämnts. Däremot har Brighton och Newcastle United seglat upp som de hetaste alternativen under de senaste dagarna – där de sistnämnda sägs ha lagt ett bud på norr om 300 miljoner kronor.

Således väntas AIK tjäna en hel del pengar under sommarens transferfönster och enligt Sportbladets uppgifter avser man att ersätta talangen direkt.

De skriver att den före detta Degerfors-spelaren Elias Pihlström, som flyttade till Schweiziska Lugano 2025 förra sommaren, är en av spelarna som ”Gnaget” har högt upp på listan över potentiella ersättare till Yohanna.

Tidningen skriver att en värvning av 19-åringen diskuteras internt och att AIK:s sportsliga ledning även har haft ett antal möten gällande Pihlström.

Under sin tid i Lugano har Pihlström spelat 15 matcher för A-laget i vilka det har blivit en assist.