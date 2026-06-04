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Leipzig, Germany – 17 november 2025. VM-kvalmatch till 2026 FIFA World Cup qualification mellan Germany och Slovakia på Red Bull Arena.
Foto: Alamy

Tyskland i VM 2026 – Allt du behöver veta

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Redaktionen
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Senaste nytt om VM 2026

Tyskland i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Tyskland går in i VM 2026 mitt i en omfattande ombyggnad. Efter dubbla uttåg i gruppspelet under tidigare turneringar har förväntningarna skiftat från guldgaranti till försiktig optimism. Under förbundskapten Julian Nagelsmann har landslaget stabiliserat sin spelidé och hittat en ny kärna. Den taktiska flexibiliteten är nu en central del av deras identitet.

Truppen blandar rutinerade pjäser med unga kreatörer. Jamal Musiala förväntas dra det tyngsta lasset offensivt. Deras högstanivå räcker långt, men vissa defensiva frågetecken kvarstår. Tyskland VM 2026 handlar mycket om att återetablera sig bland världseliten. En kvartsfinalplats framstår som ett realistiskt tak för denna generation.

Snabbfakta

FörbundskaptenJulian Nagelsmann
SmeknamnDFB-Team, Die Nationalelf, DFB-Elf, Die Mannschaft
FIFA-ranking10
Bästa VM-resultatMästare (1954, 1974, 1990, 2014)
Antal VM-framträdanden21

Tyskland i tidigare VM

Tyskland kommer från två raka fiaskon i de senaste globala turneringarna. Både 2018 och 2022 slutade med respass redan i gruppspelet. Förlusterna mot Sydkorea och Japan blottade stora taktiska brister mot lågt stående försvar. Den tidigare vinnarmentaliteten lyste med sin frånvaro.

Nu krävs en fundamental scenförändring för att tvätta bort den negativa trenden. Historiskt sett har de annars varit en maskin i dessa sammanhang. Mellan 1954 och 2014 nådde Tyskland alltid minst kvartsfinal.

Den nuvarande truppen måste hantera arvet efter guldlaget från 2014. Mycket vilar på att undvika de naiva defensiva misstag som präglat de senaste åren.

ÅrPlaceringSVOFGMIM
1986Andraplats732287
1990Mästare7520155
1994Kvartsfinal531197
1998Kvartsfinal531186
2002Andraplats7511143
2006Tredjeplats7511146
2010Tredjeplats7502165
2014Mästare7601184
2018Gruppspel310224
2022Gruppspel311165

Tysklands väg till VM 2026

Kvalspelet till den kommande turneringen inleddes med ett oväntat bakslag. En 2-0-förlust mot Slovakien visade tydliga defensiva brister på högerkanten. Därefter skedde dock en märkbar taktisk utveckling. Julian Nagelsmann justerade strukturen och landslaget radade upp fem raka segrar i grupp A.

VM-kval på Volksparkstadion i Hamburg: Germany mot Romania. Joshua Kimmich och Leon Goretzka firar tillsammans.
Foto: Alamy

Totalt producerade offensiven 16 mål på sex matcher. Truppen genomgick en tydlig evolution under kvalets gång. Gamla ikoner ersattes gradvis av nya dynamiska alternativ. Avslutningen mot Slovakien i Leipzig gav en 6-0-seger och säkrade direktplatsen.

Stabiliteten i spelet ökade markant under hösten. Samtidigt indikerade xG-siffrorna att dominansen inte alltid omsattes i högkvalitativa chanser.

Tysklands förbundskapten: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann tog över ansvaret hösten 2023 efter Hansi Flick. Han gjorde sig ett namn tidigt genom att bli den yngsta permanenta huvudtränaren i Bundesliga. Hans karriär gick snabbt via Hoffenheim och RB Leipzig till Bayern München. Ledarskapsstilen präglas av detaljstyrning och modern dataanalys.

Han förespråkar en proaktiv fotboll med hög intensitet och aggressiv återerövring. Denna filosofi har tydliga likheter med hur skandinaviska tränare ofta organiserar sitt presspel. Julian Nagelsmann har lyckats stabilisera landslagets identitet under sin korta tid vid rodret.

Germanys förbundskapten Julian Nagelsmann presenterar truppen till 2026 FIFA World Cup under en presskonferens vid German Football Associations (DFB) högkvarter i Frankfurt am Main, Tyskland, torsdagen den 21 maj 2026. (AP Photo/Michael Probst)
Foto: Alamy

Han står nu inför sin första globala turnering som förbundskapten. Hans förmåga att justera taktiken under matchernas gång blir helt avgörande.

Så spelar Tyskland: Taktisk analys

Den taktiska identiteten under Julian Nagelsmann bygger på flexibilitet och högt tempo. Grundformationen är ofta 4-2-3-1. Den övergår frekvent till 3-4-2-1 i speluppbyggnaden. Backlinjen står högt för att understödja en aggressiv motpress. Speluppbyggnaden centraliseras ofta genom vertikala passningar.

Under kvalspelet noterades de för 73 procent i genomsnittligt bollinnehav. Samtidigt stannade deras förväntade mål (xG) på blygsamma 15,00. Detta indikerar svårigheter att bryta ner låga försvar. Det är ett problem som ofta drabbat spelförande landslag.

Spelstilen påminner mycket om Spaniens bollinnehavsfotboll. Skillnaden ligger i en mer direkt tysk vertikalitet. Defensiven är dock fortfarande sårbar i omställningsspelet.

Förväntad startelva

Tyskland: Manuel Neuer, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Pascal Groß, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz.

Denna startelva balanserar rutin med teknisk briljans. Manuel Neuer bidrar med enorm erfarenhet längst bak. Mittfältet säkras av spelfördelare som frigör ytor åt Jamal Musiala och Florian Wirtz. Offensiven förlitar sig på rörlighet snarare än en traditionell central anfallare.

Nyckelspelaren: Jamal Musiala

Jamal Musiala är det oomtvistade kreativa navet i denna upplaga av landslaget. Sedan debuten 2021 har han samlat på sig 40 landskamper. Till vardags dominerar han i Bayern München, där han nyligen vann sin sjätte ligatitel. Hans förmåga att driva bollen genom trånga ytor är fundamental för spelsystemet.

Taktiskt sett opererar han oftast som en modern tia. Han söker sig dock gärna ut mot vänsterkanten för att isolera försvarare. Utan hans oförutsägbarhet riskerar spelet att bli statiskt och lättläst. Hans skadehistorik är det enda orosmolnet inför turneringen.

Amsterdam, Netherlands – 10 september. Jamal Musiala från Germany blickar ut inför matchen i UEFA Nations League 2024–25, Liga A, grupp A3, mellan Netherlands och Germany.
Foto: Alamy

Framtidslöftet: Florian Wirtz

Florian Wirtz representerar nästa generation av tyska playmakers. Hans samarbete med Jamal Musiala är fundamentalt för lagets offensiv. Till vardags i Liverpool driver han tempot med exceptionell teknik.

Han opererar ofta i halvytorna för att luckra upp låga försvar. Saknas han på planen tappar Tyskland mycket av sin vertikalitet. Tillsammans med lagets andra kreatörer utgör han ett ständigt hot.

Tysklands trupp

Spelare

Klubb

Position

Målvakter

Oliver Baumann

Hoffenheim

GK

Alexander Nübel

Stuttgart

GK

Manuel Neuer

Bayern Munich

GK

Försvarare

Antonio Rüdiger

Real Madrid

DF

David Raum

RB Leipzig

DF

Jonathan Tah

Bayern Munich

DF

Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund

DF

Waldemar Anton

Borussia Dortmund

DF

Malick Thiaw

Newcastle

DF

Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt

DF

Mittfältare

Joshua Kimmich

Bayern Munich

MF

Leroy Sané

Galatasaray

MF

Leon Goretzka

Bayern Munich

MF

Kai Havertz

Arsenal

MF

Jamal Musiala

Bayern Munich

MF

Florian Wirtz

Liverpool

MF

Pascal Groß

Brighton & Hove Albion

MF

Nadiem Amiri

Mainz 05

MF

Aleksandar Pavlović

Bayern Munich

MF

Angelo Stiller

VfB Stuttgart

MF

Felix Nmecha

Borussia Dortmund

MF

Lennart Karl

Bayern Munich

MF

Jamie Leweling

Stuttgart

MF

Maximilian Beier

Borussia Dortmund

MF

Anfallare

Nick Woltemade

Newcastle

FW

Deniz Undav

Stuttgart

FW

Tyskland: Allt du behöver veta

Truppens djup är imponerande, särskilt på de offensiva mittfältspositionerna. Den taktiska styrkan ligger i förmågan att dominera bollinnehavet och skapa chanser centralt. Samtidigt kvarstår frågetecken kring den defensiva stabiliteten mot absolut toppmotstånd.

Jämfört med turneringsfavoriter som Spanien och Frankrike saknas en viss cynism i de avgörande lägena. Erfarenheten från tidigare misslyckanden kan dock fungera som tändvätska. Förväntningarna i gruppspelet är höga, särskilt mot debutanter som Curacao.

Underliggande data visar en stark offensiv produktion, men defensiva brister kan straffa sig i utslagsspelet. Om balansen infinner sig finns kapacitet att utmana de allra bästa.

Tysklands spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Tyskland

Fas i turneringenSannolikhet
Vinnare4.5%
Final10.0%
Semifinal20.7%
Kvartsfinal34.2%
Åttondelsfinal73.9%
Sextondelsfinal98.7%
GruppspelSannolikhet
Gruppvinnare65.4%
Avancemang98.7%
Utslagna1.3%

Den prediktiva modellen ger en tydlig bild av lagets chanser i turneringen. Siffrorna bygger på historisk data, aktuell form och truppens samlade kvalitet. Enligt beräkningarna är sannolikheten stor för avancemang från gruppspelet.

Chanserna att nå en semifinal bedöms som goda, men inte garanterade. Jämfört med nationens historiska facit speglar dessa siffror en mer realistisk förväntansbild i dagsläget. Modellen bekräftar att laget tillhör utmanarna snarare än de absoluta huvudfavoriterna.

Summering

Tyskland går in i turneringen med kapacitet att nå långt, men mycket hänger på defensiven. Taket är högt om de unga stjärnorna presterar på sin maxnivå. Den största osäkerheten ligger i hur backlinjen hanterar snabba omställningar.

Balansen mellan offensiv briljans och defensiv struktur kommer att definiera deras resa. Det unga bygget har framtiden för sig, oavsett sommarens slutgiltiga resultat.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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