City hotar att stämma Riquelme efter uttalandet om Haaland

Enrique Riquelme har lovat att han kommer att värva Erling Haaland om han blir president i Real Madrid.

Nu rasar Manchester City över uttalandet.

”Vi överväger rättsliga åtgärder för användningen av vår spelares bild i detta sammanhang”, skriver Premier League-klubben.

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Tidigare under torsdagen lovade Enrique Riquelme att han kommer att värva Erling Haaland från Manchester City om han blir vald till president i Real Madrid.

Detta har i sin tur nått norrmannens team och pappan Alf-Inge Haaland, som direkt dementerade en eventuell övergång för hans son.

– Det är väldigt underhållande, men inte sant. Vi önskar båda kandidaterna i Real Madrid-valet lycka till, sade han i ett uttalande på Fabrizio Romanos kanaler.

Nu meddelar också Manchester City själva att det inte ligger någon sanning i att anfallaren kan lämna klubben under sommaren, samtidigt som de hotar med att stämma Riquelme efter hans uttalande.

”Ryktena som kommer från Spanien angående Erling Haalands framtid är falska. Det är omöjligt att detta ska hända och det finns ingen kontraktsklausul som tillåter det. Vi överväger rättsliga åtgärder för användningen av vår spelares bild i detta sammanhang”, skriver klubben enligt AS.