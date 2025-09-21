Därför tränade stjärnan med MFF: ”Jag skrev till AC och frågade”

För ett par veckor sedan var han i träning med Malmö FF.

Nu berättar Christian Eriksen om hur det gick till.

– Jag skrev till AC och frågade om jag kunde komma och träna, säger han till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen var under sommaren klubblös sedan hans kontrakt med Manchester United löpte ut. Under början av september syntes den danske mittfältaren träna med Malmö FF.

Väl i Skåne blev det bara ett par träningspass för 33-åringen, som sedan lämnade för ett äventyr i ett annat land. Frågan är dock hur det kommer sig att Eriksen valde att träna med de regerande mästarna?

– Jag skrev till AC och frågade om jag kunde komma och träna med honom. Jag tänkte att det var bäst att skriva till honom, då han nästan är en legend där uppe och har varit där längst, och det råkade bara vara så att jag kunde få träna lite med honom och spela lite boll, säger Eriksen till FotbollDirekts systersajt, Tipsbladet, och fortsätter:

”Var kul att spela lite boll”

– Det var en bra mental grej, eftersom jag redan var i bra fysisk form, men fotbollsmässigt var det kul att bara spela lite boll.

Funderade du på om Malmö kunde vara ditt nästa steg?

– Det var inte en del av mina tankar, nej, avslutar Eriksen.

Kort efter att den danske landslagsmannen tränade med de Himmelsblå skrev han på för tyska Wolfsburg.