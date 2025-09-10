Klart: Christian Eriksen klar för Wolfsburg

Christian Eriksen har gjort klart med ny klubb.

Mittfältaren är klar för VfL Wolfsburg.

Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med Bundesliga-klubben.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen har den senaste tiden tränat med Malmö FF, men någon flytt till de regerande mästarna blir det inte.

Karriären fortsätter istället i Tyskland för den danske mittfältaren.

Denna onsdagskväll så har Christian Eriksen presenterats av VfL Wolfsburg.

– Jag ser verkligen fram emot det här nya äventyret. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra skillnad i Wolfsburg, säger han i ett uttalande.

– Vi är väldigt glada över att den här möjligheten dök upp med kort varsel. Med Christian Eriksen får vi en spelare som har sett och upplevt allt på den högsta nivån, säger sportchefen Sebastian Schindzielorz.