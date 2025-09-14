Dif-stjärnan rasar: ”Jättedåligt av domaren”

Mikael Anderson fick ett gult kort i derbyt mot Hammarby.

Det skulle han inte ha haft om man frågar honom själv.

– Det är chockerande att han ger mig gult kort, säger Anderson i Max.

✔️ Derbyt slutade 3–3 efter Adam Ståhls kvitteringsmål på övertid!

Söndagens derby mellan Djurgården och Hammarby fick en riktig chockstart när gästande ”Bajen” gick upp i en tvåmålsledning efter bara 16 spelade minuter. Kort därefter reducerade Jeppe Okkels för Djurgården, och det var strax efter det som en situation uppstod.

Dif:s Mikael Anderson fick syna domaren Joakim Östlings gula kort efter en situation med Hammarbys Pavle Vagic – något som dansk-islänningen var helt rasande över.

– Om vi ska prata om domaren är det chockerande att han ger mig gult kort, säger stjärnan till Max i halvtid och fortsätter:

– Vad ska jag säga? Det är jättedåligt av domaren.

Hammarby leder derbyt med 2–1 i paus.

Startelvor:

Djurgårdens IF:

Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.

Hammarby IF:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.