Dif:s målvaktsbyte var taktiskt – ingen skada

Djurgården valde att byta målvakt mot Gais i halvtid.

Bytet var taktiskt och inte på grund av någon skada.

– Det fungerade ganska okej, men delvis gav det inte den effekt som vi hoppades på, säger Jani Honkavaara till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Jani Honkavaara valde att göra ett minst sagt oväntat byte i paus mot Gais denna söndag.

Finländaren plockade av målvakten Filip Manojlovic i halvtid för Jacob Rinne och nu efter matchen avslöjar han att det var ett taktiskt byte och ingen skada.

– Vi ville få upp laget och pressen lite mer. Det är något jag aldrig gör, jag ville inte göra det, men vi tänkte att om Gais droppade tillbaka kunde vi använda oss av Rinnes fot mer. Det fungerade ganska okej, men delvis gav det inte den effekt som vi hoppades på, säger han till Fotbollskanalen.

Gais vann matchen med 3–2 och har således kopplat grepp i jakten på en Europaplats.