Celinas ord efter succén som får Yohanna att häpna

Zadok Yohanna slog till med ett drömmål i krysset mot BK Häcken.

Ändå tycker Bersant Celina att nigerianens andra fullträff var av högre kvalitet.

– Nej nej, det första var bättre, säger Yohanna själv till FD och skrattar.

Foto: Bildbyrån

En doldis i fjol som knappt hann uträtta något, men nu ser Zadok Yohanna ut att kunna explodera i AIK.

Det var nämligen den 18-årige nigerianen som visade vägen i måstematchen hemma mot BK Häcken i går.

De lågt stående gästerna som hade Silas Andersen utvisad lyckades stå emot Gnagets offensiva försök gång på gång, men så i 52:a minuten tog Yohanna tag i allt på egen hand. Långt ute från höger tog han sig in i banan och efter att ha grundlurat både en och två Häckenspelare placerade han in bollen i bortre krysset med en vänster insida.

Knappa 20 minuter senare dödade Yohanna matchen med att distinkt skjuta 2-0 intill främre stolpen.

Efter AIK:s 4-0-seger vilket betydde avancemang till Svenska cupens kvartsfinal konstaterade nog alla att Yohannas första mål var det snyggaste av dem.

Bersant Celina håller inte riktigt med.

– Jag gillade det första målet, det var snyggt, men det andra målet är av ännu högre kvalitet faktiskt, sa mittfältaren till FD efteråt.

När FotbollDirekt berättar för Yohanna vad Celina sagt skrattar nigerianen.

– Nej nej, det första var bättre.

Hyllningen: ”Han är helt fantastisk”

Celina är mäkta imponerad av Yohanna och menar att genombrottet i går inte var oväntat.

– Han är helt fantastisk, han förtjänar det. Han har imponerat i träning och även i match, vi visste att han skulle kunna göra det här, säger Celina och fortsätter:

– Vi som sett honom under lång tid visste att han hade kvaliteteterna för att göra det som han nu gjorde. Det var väldigt viktigt för oss. Han har förtjänat det och jag hoppas han fortsätter så här.

Celina är svag för dribblers, det medger han och lyfter fram Yohanna och skadade Victor Andersson som inspirerande ynglingar att drilla på planen.

– Det är kul att se spelare som inte bryr sig om vad man säger, som ändå testar dribblingar och trix. Victor Andersson är samma sak (som Yohanna).

– Så länge det inte blir för mycket gillar jag det verkligen.

Kan det bli för mycket på träning för Yohanna?

– Nej, han spelar ganska vuxet. Han spelar som att han vet vad han gör. Han är mogen, avslutar Celina.