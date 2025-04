FD-ELVAN: De var bäst i omgång 5 – ”Ruggigt fint frisparksmål”

Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång fem!

Det har varit allsvensk ”midweek”-omgång den här veckan och vi har bjudits på en hel del mål.

De första matcherna drog samtliga igång vid 19:00 i onsdags och då fick vi se sju mål på både på både Borås arena när IF Elfsborg tog emot IK Sirius (Elfsborg vann med 4–3) och när BK Häcken tog emot Degerfors IF på Bravida arena (Degerfors vann med 4–3).

Under onsdagen fortsatte även Mjällby AIF att visa fin form då man besegrade Halmstads BK med 3–1 på bortaplan och i Stockholm tog Hammarby en imponerande seger mot Malmö FF, de regerande mästarna nollades även på 3Arena.

Under gårdagen var det dags för kamratmöte och trots 2–0-ledning till IFK Norrköping i paus så var det IFK Göteborg som fick med sig samtliga poäng, inte minst tack vare Max Fenger som stod för två fullträffar i matchens slutskede.

Ett annat lag som avgjorde sent igen var AIK, detta då Johan Hove satte dit 2–1 borta mot IFK Värnamo i den 87:e minuten.

Gnaget var dock inte det enda Stockholmslaget som avgjorde sent under gårdagen utan det gjorde även Djurgården, som tog säsongens andra allsvenska seger hemma mot Östers IF. Gais tog igår även emot IF Brommapojkarna och det mötet var det enda under den gångna omgången som slutade med delad pott.

Här omgångens elva från FotbollDirekt:

Målvakt:

Warner Hahn – Hammarby

Målvakten som hittade in i omgångens elva blev Warner Hahn. Bajen stod för en stabil instats mot de regerande mästarna Malmö FF. Stockholmslaget gjorde två mål och 32-årige keepern kunde dessutom håll nollan. Hahn har blivit en kraft att räkna med Hammarby sedan han skrev på under sommaren i fjol. I och med två framlängesmål och noll baklängesmål kunde det grönvita laget kliva upp på en andra plats i tabellen.

Försvarare:

Pavle Vagic – Hammarby

Hammarby tog emot skånska Malmö FF på ett kokande 3arena under onsdagen. Bajens mittback Pavle Vagic, som klev i smärtor under matchen mot Mjällby, var med från start. Och som han presterade. MFF som är tippade att kamma hem hela allsvenskan kunde inte komma hitta igenom det grönvita försvaret. Pavle Vagic tillsammans med hela Hammarbys backlinje höll tätt i 90 minuter.

Leon Hien – Degerfors

Leon Hien, alltför ofta kopplad till storebror Isak, har börjat göra sig ett namn i allsvenskan. Mittbacken som även kan spela anfallaren slog till med ett ruggigt fint frisparksmål mot BK Häcken. Målet var även matchens första vilket ledde till slut ”Bruket” till en viktig 4–3-seger mot BK Häcken.

Leon Hien dundrar in ledningsmålet för Degerfors borta mot BK Häcken! 🔴



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/hjDn26LWrA — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 23, 2025

Hlynur Karlsson – BP

Det blev bara en poäng för Brommapojkarna i matchen mot Gais. Stockholmslagets målskytt var mittbacken Hlynur Karlsson. Islänningen, som kom upp i Bolognas akademi som ung, var placerad rätt på en hörna och kunde slänga sig efter bollen och peta in första halvlekens enda mål. Matchen skulle dock sluta 1–1 på Gamla Ullevi.

Mittfältare:

Mads Thychosen – AIK

Det är de långa inkasten som kännetecknar Mads Thychosen. Nu måste vi väll börja se honom som en poänggörare, eller? AIK gästade IFK Värnamo på Finnvedsvallen under torsdagen och det blev en svettig match in i det sista. Matchens första mål kom genom just danske Thychosen som halvt liggandes kunde få bollen över Värnamo-keepern för 1–0. 27-åringen var därefter inblandad i det avgörande målet när han spelade fram Johan Hove för 2–1. Mycket välförtjänt i omgångens elva.

Mads Thychosen! AIK tar ledningen borta mot IFK Värnamo ⚫



📲 Se Allsvenskan på Max pic.twitter.com/EE8ph7Fdjv — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 24, 2025

Markus Karlsson – Hammarby

Bajens seger mot MFF går inte att sticka under stolen denna omgång. Och därför ska självklart målskytten Markus Karlsson få en plats. Den Hammarbyfostrade före detta ytterback, numera mittfältare har blivit en general på planen och det visade han inte minst mot MFF. 20-åringen kunde springa fram på en boll snett inåt bakåt och distinkt sätta den i Friedrichs högra gavel.

Markus Karlsson! 2-0 till Hammarby 🟢



📲 Se Allsvenskan på Max pic.twitter.com/XcA7OrK2rK — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 23, 2025

Simon Olsson – Elfsborg

Boråsklubbens hemvändare Simon Olsson var med och bidrog när Elfsborg ställdes mot Sirius i en galen tillställning. Målet kom från alla håll och kanter men i slutändan var det Boråsklubben tillsammans med sitt Elfsborg som kunde fira en 4–3-vinst. Olsson som spelade varje minut av matchen visade på sin rutin och skicklighet fråm mittfältsposition. 27-åringen spelade dessutom fram Ari Sigurpálsson till matchens första mål.

Nahom Netabay – Degerfors

I Degerfors seger fanns flera målskyttar. En av dem var Nahom Netabay. 30-åringen som har varit en kugge i Degerfors slog till med 2–1-målet efter att Häcken kvitterade i första halvlek. Mittfältaren har i ett knackigt Degerfors varit en konstant – och det visade han inte minst i veckans omgång!

Anfallare:

Elias Pihlström – Degerfors

Framför Netabay befann sig Elias Pihlström mot Bk Häcken – iallafall från och med andra halvlek. Degerfors-talangen byttes in i början av andra halvlek och skulle bli helt avgörande när ”Bruket” slog Häcken. 18-åringen gjorde två mål, varav det första kom i den 64:e minuten och den andra drygt tio minuter senare. Pihlströms mål skulle ge laget en tremålsledning – som motståndarna inte kunde hinna ikapp.

Elias Pihlström gör sitt andra för kvällen! Degerfors har 4-1 mot Häcken! 🔴



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/UwyZfoxNz3 — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 23, 2025

Max Fenger – IFK Göteborg

Kamratmötets bästa spelare? Den danske Blåvitt-anfallaren visar klarhet efter klarhet. Det blev en tuff start för IFK Göteborg när de ställdes mot IFK Norrköping. underläge med 2 mål i halvtid. I andra skulle dock Blåvitt och inte minst Max Fenger bli totalt avgörande. 23-åringen kunde göra kvitteringsmålet i den 76:e minuten. Blåvitt fick sedan en straff. Självklart var det att Fenger skulle ta den – och med vilken kyla. Dansken placerade bollen i Peking-keeperns högra hörn och därmed vann Göteborgarna kamratmötet.

Straff till IFK Göteborg efter den här situationen!



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/unwG6h0dkw — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 24, 2025

Jacob Bergström – Mjällby AIF

Listerlandets egna kelgris tillika ångvält Jacob Bergström kunde tillsammans med sitt Mjällby ta en komfortabel seger mot Halmstads BK under onsdagen. Anfallaren var med och spelade fram lagkamraten Nicklas Rojkjaer för matchens första mål. Blekingeklubben vann matchen med 3–1 och Bergström tillsammans med sitt Mjällby lägger sig på en tredjeplats i allsvenskan.