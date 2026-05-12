FD-ELVAN – Omgång 7: ”Djurgårdens buffel kan inte hyllas nog”

Allsvenskans sjunde omgång är i mål och när FD tar ut den bästa elvan är det dominans Djurgården efter derbysegern borta mot AIK.

Isak Pettersson, IF Elfsborg

Varit bra i säsongsinledningen och fick nu göra en ny fin insats med hållen nolla i 2-0-viktorian mot BP.

Anes Čardaklija, Gais (2)

Fortsätter växa och känns alltid som han är bra när han får spela, likaså nu i 1-0-segern borta mot VSK.

Victor Eriksson, Hammarby (3)

Hållen nolla och matchens enda målskytt borta mot IFK Göteborg. Räcker så.

Mikael Marqués, Djurgården (2)

Två raka starter där Marqués såväl mot Blåvitt som nu som AIK varit superb. Målskytt och låg dessutom bakom 4-2-målet mot Gnaget.

Elliot Stroud, Mjällby AIF (2)

Grym mot MFF senast och nu återigen en av Mjällbys bästa spelare i 4-1-krossen mot Degerfors.

Mikkel Rygaard, BK Häcken (2)

Klacken fram till kontringsmålet mot MFF var delikat och mittfältsmotorn har varit mycket bra i allsvenska säsongsinledningen.

Bo Hegland, Djurgårdens IF (2)

Allsvenskans bästa spelare just nu. Tre assist mot Blåvitt i förra omgången, nu målskytt, två assist och en hockeyassist i derbysegern mot AIK.

Isak Bjerkebo, IK Sirius (5)

Tvåmålsskytt i 2-0-segern mot Öis. Bästa möjliga besked till förbundskapten Graham Potter inför dagens trupputtagning till VM.

Gustav Lindgren, BK Häcken

Visat sig vara ett succéförvärv. Dubbla mål i 3-2-segern mot MFF och ser glödhet ut.

Kristian Lien, Djurgårdens IF (2)

Djurgårdens buffel kan inte hyllas nog. Otroligt viktig som uppspelspunkt. Stark, snabb och målfarlig i ett. Sportchef Bosse Andersson hittade verkligen bästa möjliga ersättare till skyttekung August Priske. Lien riktigt, riktigt bra mot Gnaget.

Leo Östman, IF Elsborg

Succéinhopp med BP. Kom in vid ställningen 0-0, när matchen var över hade Elfsborg vunnit med 2-0 efter dubbla mål från 20-årige Östman.