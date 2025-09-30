Fenger vill ”krossa Bajen” – ”Visste inte vad jag skulle sjunga”

Max Fenger bröt sin måltorka när han styrde in 1-0-målet mot Öster.

Efter matchen uppmanade han den tillresta Blåvitt-publiken att ”krossa Bajen”.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle sjunga, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen besegrade IFK Göteborg Östers IF på Spiris arena i Växjö. Detta efter att Max Fenger gjort 1-0 genom att få Kolbeinn Thordarsons skott på sig innan islänningen själv fastställde slutresultatet till 2-0 i slutet av matchen.

Max Fengers mål var hans första på sju matcher, och då spelade det ingen större roll hur det såg ut – menar han själv.

– Det var ett jätteviktigt mål både för mig och för laget, säger Fenger till Fotbollskanalen och berättar att han inte var fullt medveten om vad som hände.

– Haha, jag kan säga att jag inte trodde att han skulle göra mål där utifrån. Jag hoppades lite på att bollen skulle hitta mig och det gjorde den.

Efter matchen drog den danske strikern igång en ramsa framför de tillresta Blåvitt-supportrarna. Då valde Fenger att sjunga ”krossa Bajen”.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle sjunga, så jag fick lite hjälp från dem. Det blev ”krossa Bajen”, avslutar Fenger.

Matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby har avspark klockan 14.00 på söndag.





