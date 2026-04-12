Förklaringen – var inte skadad: ”Upp till tränaren”

STOCKHOLM. Kaptenen och fanbäraren Melker Hallberg byttes ut i paus mot Djurgården.

Men det handlade inte om någon skada.

– Nej, utan det var tränarens beslut, säger Kalmar-spelaren till FotbollDirekt.

Det blir en lång bussresa hem till Kalmar för den allsvenska nykomlingen, detta efter att Djurgården med fem minuter kvar av ordinarie tid avgjort med ett förlösande 3-2-mål.

Trots underläge med två bollar efter sju minuter kom KFF tillbaka och när lagen lämnade för pausvila stod det 2-2.

Då valde KFF-tränaren Toni Koskela att byta ut sin lagkapten och fanbärare Melker Hallberg redan i paus.

Och visst måste det ha handlat om en skada – annars byter man inte ut den rutinerade fältaren… eller?

När FD träffar Hallberg efteråt är han tydlig med att det inte handlade om någon skada.

– Nej, det var tränarens beslut, säger han.

Fick du någon motivering? Du är ändå kapten?

– Nej, men den kommer säkert. Det är så här det är. Det är konkurrens om platserna.

Tycker du inte själv att det är konstigt?

– Nej, som jag sa, det är upp till tränaren. Det är hans beslut, det är han som bestämmer.

KFF poänglösa efter två matcher: ”Allsvenskan är tuff”

Utan Hallberg på planen i andra halvlek stod KFF visserligen länge upp bra, men så kom det där segermålet från Djurgårdens Kristian Lien med fem minuter kvar och den allsvenska nykomlingen har nu noll poäng på de två inledande matcherna (föll hemma mot VSK i premiären med 1-0).

– Allsvenskan är tuff och vi har inte varit tillräckligt bra i de avgörande detaljerna. Då står vi här utan poäng, säger Hallberg.

Tycker du att ni var förtjänta av förlust i dag?

– Vi har ju en horribel start… sedan jobbar vi in oss i det och i andra halvlek försvarar vi oss bra. Men så här är det i allsvenskan, det är tufft.