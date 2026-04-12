Frälste Djurgården i svängig målfest

STOCKHOLM. 2-0 efter sju minuter. Ändå såg Djurgården ut att tappa poäng i hemmapremiären mot Kalmar FF.

Men så klev han fram i 85:e minuten och stångade in 3-2.

Därmed blev tvåmålsskytt Kristian Lien matchvinnare inför 26 454 åskådare.

Bo Hegland rullade in 1-0 efter två minuter efter framspelning från Mikael Marqués som ersatte Piotr Johansson som ströks från matchtruppen.

2-0 kom efter sju minuter från Kristian Lien.

Där trodde nog många att Djurgårdens andra raka seger i årets allsvenska var ett faktum, men Kalmar FF ville annat.

Efter dryga kvarten spelad reducerade allsvenska nykomlingen genom Charlie Rosenqvist när han kom fri mot Jacob Rinne.

När klockan tickade upp på 29 minuter var det också kvitterat när marockanen Achraf Dari nickade in 2-2. Detta alltså en spelade som nätade i VM-bronsmatchen i Qatar för fyra år sedan.

KFF tvingades byta ut sin kapten Melker Hallberg redan i paus men trots nyckelspelaren ur spel stod gäster na emot länge.

Men så i 85:e minuten dök han upp i straffområdet och med pannen satte Lien 3-2. Norrmannens andra mål i matchen.

På tilläggstid kunde det ha blivit ett hattrick efter att han revs omkull i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten.

En hattricksugen Lien tog hand om straffen själv, men bollen tog i stolpens insida.

Djurgården vann sin hemmapremiär med 3-2 och är uppe på maximala sex poäng medan allsvenska nykomlingen KFF kammat noll så här långt (föll i premiären hemma mot VSK med 1-0).

