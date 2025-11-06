Forsberg hyllar Gais: ”Jättekul att se”

GÖTEBORG. Emil Forsberg, 34, är i träning med Gais.

Den tidigare landslagsstjärnan behövde ”röra på kroppen”, berättar han.

– Jag fick vara med i dag och nu sticker jag tillbaka till New York, säger Forsberg.

Foto: Sebastian Ahokas

Nyheten slog ned som en bomb tidigare i dag; den tidigare landslagsstjärnan Emil Forsberg är i träning med den allsvenska trean Gais. New York Red Bulls-spelaren var på plats på torsdagens träning för att hålla igång medan den amerikanska MLS-säsongen är över.

– Det är inte mer än att Emil är i Göteborg och behöver hålla ihåg. Vi fick frågan om han kunde få träna med Gais, och vi kände att det skulle fungera, sa Gais kommunikationschef, Szofia Jakobsson, till FotbollDirekt.

Efter träningen med Gais mötte Forsberg pressen på Valhalla IP.

– Jag har varit här i Göteborg nu och behövde röra på kroppen lite och frågade om jag fick vara med. Det fick jag, vilket var otroligt snällt. Jag fick vara med i dag och nu sticker jag tillbaka till New York och ska träna igen, säger han och berättar att han har flyttat till Göteborg.

– Jag bor här, helt enkelt.

Foto: FotbollDirekt

Stjärnan är imponerad över vad han fick se på Valhallas träningsplan.

– Jättekul att se! Det är stor intensitet, de vill spela framåt hela tiden och kombinationer. Jag tycker att man ser det i allsvenskan i år, hur bra de har gjort det, säger Forsberg.

Nobbades av landslaget

I går tog den nya förbundskaptenen Graham Potter ut sin första landslagstrupp till de två sista VM-kvalmatcherna. Då nobbades Emil Forsberg, som totalt har gjort nästan hundra landskamper för det svenska herrlandslaget.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

34-åringen berättar att han inte har pratat med Potter, men han stänger inga dörrar för en återkomst till ”Blågult”.

– Det är ingenting jag fokuserar på. Jag är otroligt stolt och glad över det jag har fått göra för svenska landslaget. Jag fokuserar på min fotboll i New York. Jag har haft ett fantastiskt år. Det är inget jag tänker på, säger han och fortsätter:

– Jag älskar att spela för landslaget. Jag kör på så vet man aldrig.

Kan vi få se dig i allsvenskan igen?

– Jag har kontrakt med New York i ett år till, sedan får vi se. Allt kan hända men just nu ser det inte ut som det.

I Sverige har 34-åringen representerat Gif Sundsvall och Malmö FF.