Frick bröt ihop när vännen tackades av: ”Förtjänar mer”

Johan Larsson, 35, tackades av.

Då bröt vännen och lagkamraten Per Frick ihop.

– Man hade unnat Johan att stå med en seger minst, säger han till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Det var i samband med förlustmatchen mot AIK som Elfsborg tackade av klubbikonen Johan Larsson efter en lång och framgångsrik karriär. Lagkaptenen, med över 300 matcher för klubben, gjorde sin allra sista hemmamatch och hyllades stort av supportrarna.

När 35-åringen byttes ut efter drygt 80 spelade minuter blev känslorna för stora för vännen och lagkamraten Per Frick. Anfallaren sågs krama Larsson i tårar på sidlinjen.

– Det är en klubblegend så klart. Man hade önskat att han fick en bättre avslutning. Publiken gör det otroligt ändå och jag tror att han är nöjd med uppbackningen. Supportrarna gör att det blir en fem plus-avslutning ändå, säger en känslosam Frick till HBO Max efter slutsignalen.

Per Frick känslosam efter Johan Larssons sista hemmamatch 💬



📲 Se höjdpunkter från Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/cnuSasiGUr — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

– Man hade unnat Johan att stå med en seger minst, kanske en pokal eller något, för det han har gjort för Elfsborg. Han förtjänar mer.

Elfsborg har bara vunnit en match på de elva senaste i allsvenskan. Nu återstår det bara en match kvar av säsongen 2025.

– Vi måste bryta den här trenden så fort som möjligt. Det går inte bara att gå på semester och tro att allt ska lösa sig till nästa år. Just nu är vi sämst i Sverige, det är bara så det är, säger Frick.