Häcken räddade poäng – trots Ladefogeds hattrick

BK Häcken räddade kryss mot Västerås SK.

Detta efter ett sent mål av Filip Helander.

Matchen slutade 3–3.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen ställdes Västerås SK mot BK Häcken i allsvenskan fjärde omgång.

VSK fick en drömstart på matchen efter att Mikkel Ladefoged gjort 1–0 efter fyra minuter. Åtta minuter senare kvitterade Häcken genom Jeremy Agbonifo.

I den andra halvleken återtog hemmalaget ledningen. Även denna gång av Ladefoged som senare gjorde hattrick i den 58:e minuten.

Med 25 minuter kvar av matchen reducerade Häcken och minuter från att det var slut lyckades Filip Helander sätta 3–3, vilket blev slutresultat.