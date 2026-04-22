Häcken räddade poäng – trots Ladefogeds hattrick
BK Häcken räddade kryss mot Västerås SK.
Detta efter ett sent mål av Filip Helander.
Matchen slutade 3–3.
Under onsdagen ställdes Västerås SK mot BK Häcken i allsvenskan fjärde omgång.
VSK fick en drömstart på matchen efter att Mikkel Ladefoged gjort 1–0 efter fyra minuter. Åtta minuter senare kvitterade Häcken genom Jeremy Agbonifo.
I den andra halvleken återtog hemmalaget ledningen. Även denna gång av Ladefoged som senare gjorde hattrick i den 58:e minuten.
Med 25 minuter kvar av matchen reducerade Häcken och minuter från att det var slut lyckades Filip Helander sätta 3–3, vilket blev slutresultat.
