Här bräcker MFF regerande mästarna – trots allt

Regerande mästare och vinst med 4-0 i cupkvartsfinalen.

Ändå är det färre Mjällbyspelare kontra Malmö FF:s dito i komboelvan inför eftermiddagens möte på Eleda Stadion.

Johan Dahlin, Malmö FF

Visade mot AIK att han fortsatt är en av allsvenskans bästa målvakter, detta trots att mer eller mindre hela 2025 spolierades på grund av den korsbandsskada han åkte på i november 2024. Sa ödmjukt att han är beredd att sitta kvist så fort Robin Olsen är återställd från skada, men Dahlin är ju typ lika bra som Olsen. Gammal är äldst, 39-åringen från Trollhättan!

Colin Rösler, Malmö FF

I Pontus Janssons frånvaro (på tal om korsbandsskada i hög ålder likt Dahlin) är det Rösler som nu får ses som mittbacksgeneralen i MFF, detta eftersom det är han och inte Andrej Djuric eller Bleon Kurtulus som varit det stående inslaget i elvan sedan Jansson gick sönder. Möter sitt gamla Mjällby i dag.

Axel Norén, Mjällby AIF

VM-drömmen må vara långt borta för spelaren som togs ut av Jon Dahl Tomasson i fjol, men i allsvenskan är Norén högt rankad och given såväl i Maif som här i komboelvan.

Abdullah Iqbal, Mjällby AIF

Spelar med stort självförtroende och robust i närkampsspelet. Ville få igenom en flytt efter guldet, men dansken som representerar Pakistan på landslagsnivå där han också är kapten blev kvar och det är värdefullt för Mjällby det.

Jens Stryger, Malmö FF

Målmässigt går ju Villiam Granath i Mjällby före som gjort två mål i årets allsvenska som ersättare till Dallas-flyktande Herman Johansson, men Jens Stryger är Jens Stryger, en av allsvenskans bästa och det vittnar meritlistan också om. Jag såg i går Nahuel Molina göra vad han ville mot Valencia och då ska man komma ihåg att den argentinska VM-hjälten i stunder var utkonkurrerad av Stryger i Udinese. Ni hör ju själva.

Otto Rosengren, Malmö FF

Jagades av Porto i vintras, ett Porto som nu gick och vann portugisiska ligan för första gången sedan 2022. Det vittnar om att Rosengren är bra och i 1-0-segern mot AIK i måndags var han en av planens giganter. Precis som Rösler möter han sitt gamla Maif i dag.

Jesper Gustavsson, Mjällby AIF

Ständigt underskattad utifrån, men ständigt megahyllad inifrån. Alla som spelar med Gustavsson menar att han är helt avgörande på mittfältet – och det syntes också under guldsäsongen i fjol. Mr Maif som varit i A-laget sedan 2013 har därmed också varit nere med laget i division 1 och vänt. Det sensationella SM-guldet förra året var så klart något extra, extra för just 31-åringen med allt som han varit med om i klubben.

Elliot Stroud, Mjällby AIF

VM-aktuell eftersom han var med i playoffet senast. I ett Maif som stundtals gått tungt i inledningen av årets allsvenska tycker jag ändå att vänsterspringaren med det fruktade skottet stuckit ut. Lär lämna för en större liga i sommar.

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

Helt fantastisk i fjol och trots de spruckna flyttarna till Olympiakos och Birmingham så har Manneh fortsatt att göra det bra på topp tillsammans med Jacob Bergström. Är väldigt viktig med sin speed och finurlighet.

Erik Botheim, Malmö FF

Sedan Isaac Kiese Thelin flyttade till Asien har norrmannens betydelse för detta MFF blivit än viktigare efter sina egna skadeproblem i fjol. Sänkte AIK senast och en potentiell allsvensk skyttekung.

Sead Haksabanovic, Malmö FF

Ingen Taha Ali, Graham Potter-favoriten? Nej, jag tycker Sead Haksabanovic varit mer avgörande för MFF så här långt i år. Glädjande för en spelare som stundtals haft det rätt jobbigt sedan flytten tillbaka till allsvenskan 2024. Gjorde matchens enda mål borta mot Djurgården och spelade sedan fram till segermålet mot AIK. Verkar stortrivas under nya tränaren Miguel Ángel Ramirez som han tokhyllade efter just trepoängaren mot Gnaget.