Elfsborg tar emot AIK.

Följ krismötet LIVE på FotbollDirekt.

Matchen startar klockan 14:00.

Foto: Bildbyrån

Det är dags för ett krismöte i allsvenskan när åttondeplacerade Elfsborg tar emot tabellsjuan AIK hemma på Borås arena i seriens näst sista omgång.

Hemmalaget har bara vunnit en match i allsvenskan (mot Öster) på tio försök och kommer senast från en 4–0-förlust borta mot Sirius. Samtidigt har AIK inte vunnit på fem raka matcher och senast mot BK Häcken tappade ”Gnaget” en 2–1-ledning till 2–2 sent i matchen.

Fem poäng skiljer lagen åt i tabellen och om det blir en seger för Elfsborg skulle Boråslaget knappa in på AIK på sjundeplatsen. Vid en bortaseger skulle ”Gnaget” haka på Djurgården, Malmö FF och IFK Göteborg i jakten på topp fyra-placeringen.

För Elfsborgs Johan Larsson, 35, blir söndagens match hans sista hemmamatch i karriären. Ikonen och trotjänaren kommer att hyllas av Elfsborgssupportrarna efter matchen.

Följ Elfsborg – AIK live!