BORÅS. Elfsborg har dalat i tabellen.

Då har hård kritik riktats mot managern Oscar Hiljemark, 33.

– Frustrationen och besvikelsen hos mig är precis lika stor som hos alla andra, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2025 är inne på sin absoluta slutspurt och för Oscar Hiljemark återstår bara två matcher av hans första hela säsong som manager för Elfsborg. 33-åringen kom in efter Jimmy Thelin under fjolårssäsongen och gjorde succé i Europa-spelet, men i år har det gått tyngre för ex-spelaren och resten av Elfsborgsgänget.

Under våren var Boråsklubben med i den absoluta toppen av tabellen, men sedan i början av augusti har Elfsborg bara vunnit en allsvensk match på tio försök.

– Den är väl tvådelad, skulle jag säga, säger Oscar Hiljemark om säsongen och tillägger:

– Våren var i mångt och mycket väldigt bra resultatmässigt. Det fanns delar i spelet som vi gärna ville utveckla som har tagit lite tid. Under hösten har det varit en del prestationer där jag tycker att man kan ta med sig saker från, men rent generellt, och framför allt poängmässigt, inte tillräckligt bra, vilket vi är superbesvikna över.

Nu återstår bara två matcher för åttondeplacerade Elfsborg, var av söndagens match mot AIK blir trotjänaren Johan Larssons sista hemmamatch på Borås arena innan han lägger skorna på hyllan.

– Det är två matcher kvar. Det handlar om att försöka mobilisera den kraften som vi kan och avsluta på ett fint sätt. Det blir en otroligt fin match på söndag för Johan (Larsson), och jag tror att alla kommer vara lika intresserade av att prestera på den nivån som vi önskar.

”Inte tillräckligt bra”

Samtidigt som höstsäsongen har varit allt annat än bra sett till poängsaldot tycker Hiljemark att det fins guldkorn att plocka.

– Vi startade hösten ganska okej. Inte fantastiskt på något sätt, men vi fick ihop poängen även om jag tyckte att prestationerna i vissa av de matcherna inte var tillräckligt bra. Men just poängskörden var stark. Vi hade några tuffa och starka vinster borta mot ”Blåvitt” och Häcken (28 juli och 3 augusti, reds. anm.), och så vidare.

– Sedan har vi några prestationer under hösten där jag tycker att vi borde ha tagit fler poäng än vad vi har gjort. Det handlar om att försöka vara sund i det. Jag tror att frustrationen hos oss som lag, mig som tränare, och fans, den är väldigt delad. Vi vill gärna ha en bättre resultatmässig höst.

Hiljemark. Foto: Bildbyrån

Efter höstens kräftgång har hård kritik riktats mot managern Hiljemark. Det har förekommit uppgifter om missnöje i spelartruppen, och efter förlusten mot bottenlaget Degerfors i slutet av september konfronterades spelarna och ledarna av missnöjda supportrar.

Tycker du att frustrationen har varit riktad mot dig?

– Det är en del av fotbollen. Min roll är att stå framför kamerorna och göra mycket av media efter matcher och så vidare. Det är en del av att vara manager. Det har jag absolut inga problem med. Jag är ytterst ansvarig. Jag har en extremt stark tro på det vi gör, på klubben, på spelarna och framtiden här. Frustrationen och besvikelsen hos mig är precis lika stor som hos alla andra, säger han.

Viktigt mot AIK

Under söndagen väntar en riktig måstematch för Elfsborg när åttondeplacerade AIK kommer på besök. Vid sidan av att mötet blir Johan Larssons sista hemmamatch har Boråsklubben chans att minska avståndet upp till övre tabellplaceringar inför säsongens allra sista match.

– Det är ett väldigt, väldigt fysiskt starkt fotbollslag. De är duktiga på fasta situationer, bekväma i sitt låga försvarsspel, duktiga i sin egen box. De har haft en tendens att vinna matcher sent på en omställning eller en fast situation eller liknande. Det är något vi måste vara medvetna om, säger Oscar Hiljemark och tillägger:

– Det ska bli en kul match. Vi ser fram emot det. Det är rent generellt ett väldigt duktigt och stabilt fotbollslag som vi måste prestera en väldigt fin match för att kunna slå.

Matchen mellan Elfsborg och AIK startar klockan 14:00 på Borås arena under söndagen.