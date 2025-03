Hovland om flyttryktade supertalangen: ”Bara att gratulera”

Love Arrhov, 16, ryktas säljas till Eintracht Frankfurt för 50 miljoner kronor.

Den nya BP-kaptenen Even Hovland ser inga konstigheter med det.

– Han är en jättebra fotbollsspelare. Han har en stor framtid framför sig, säger Hovland till Fotbollskanalen.

Det var tidigare under lördagen som uppgifterna kring Brommapojkarnas supertalang Love Arrhov är nära att säljas för stora pengar kom ut.



Enligt Sportbladet handlar det om Eintracht Frankfurt som sägs ha lagt ett bud på 16-åringen, som inte fanns med i BP:s matchtrupp mot Häcken. Budet sägs ligga på 50 miljoner kronor men kan inbringa ytterligare 30 miljoner kronor i form av bonusar.



Brommapojkarnas lagkapten, Even Hovland, har inga problem med att se varför Arrhov drar till sig intresse.



– Han är en jättebra fotbollsspelare. Han har en stor framtid framför sig. Om det är med oss eller med någon annan får tiden utvisa. Men vi får se, säger Hovland till Fotbollskanalen efter lördagens premiärmatch.



– Vi har spelare som kan komma in och göra jobbet. Om det skulle stämma och att han åker i väg är det bara att gratulera och önska honom lycka till.



Exakt hur bra är egentligen Love Arrhov?



– Han är jättebra. Det finns det inga tvivel om. Det har varit grymt när han har varit med och spelat varje match under försäsongen med oss. Men vi får se, det är också svårt när de är så unga och spelar på en så hög nivå – då blir de plockade tidigt. Det är ingen överraskning om någon skulle betala mycket pengar för honom, avslutar Hovland.

Video BPs tränare inför säsongsstarten: ”Svårersatt för vilken klubb som helst”