Hyllades från oväntat håll – kommer nu med drömbesked

Djurgårdens Adam Ståhl konstaterade nyligen för FotbollDirekt att han tycker Stefano Vecchia är allsvenskans bästa spelare.

Nu kommer den skadeförföljde MFF-stjärnan med drömbesked från lägret i Marbella.

– Kroppen är bättre än någonsin, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

”Den jag är svagast för är Stefano Vecchia. Allsvenskans absolut bästa spelare när han är frisk. Han är utan tvekan bäst i allsvenskan när han är frisk, han är en fruktansvärt bra spelare. När jag spelade med honom i Sirius 2020 var han helt galen, han gjorde sönder hela allsvenskan. Det är bara synd med skadorna”.

Orden var Djurgårdens Adam Ståhl i en intervju med FotbollDirekt för några veckor sedan.

Högerbacken listar alltså MFF:s skadeförföljde offensiva stjärna som hela seriens bästa – och nu kommer Vecchia själv med ett drömbesked till alla himmelsblåa supportrar lagom till att cupspelet drar i gång om knappa två veckor.

– Det känns jättebra. Från skadan till att känna mig så här bra känns otroligt. Jag vill bara lira boll nu. Jag är sjukt taggad och känner en extrem hunger att bara spela och visa att jag spelar fotboll på hög nivå. Jag är helt övertygad om att jag kommer att hitta tillbaka dit, där jag har varit, säger han från lägret i Marbella till Fotbollskanalen och tillägger:

– Kroppen är bättre än någonsin och jag hoppas att det fortsätter så.

Vecchia kom till MFF från Rosenborg inför 2023 års allsvenska där han under debutåret hos mesta mästarna gjorde åtta mål på 23 matcher, men där det 2024 och 2025 bara blev två respektive sju framträdanden på grund av skador.